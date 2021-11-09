Türkçenin köklü dil geçmişi ile pek çok farklı dil ilişkisinden yeni kelimeler türemiştir. Bu kelimelerden biri de duyurudur. Arapça ve Fransızcadan dilimize uyum sağlayan bu kelime gün içerisinde de en sık kullanılan kelimelerin başında gelir. Kişiler sık sık kullandıkları bu kelimenin anlamını öğrenmek için internetten, sosyal medyadan ya da sözlüklerden araştırma yapar. Bu kelimenin aynı zamanda farklı eş anlamlı kullanımları da bulunur. Peki Duyuru eş anlamlısı nedir? Duyuru kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili nasıl cümleler kurulabilir.

Duyuru kelimesinin anlamı

Duyuru kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı, herhangi bir durumu, olguyu ya da işi herkese ve kamuya duyurmak için duvarlara asılan, televizyonlarda ve radyolarda sözlü ya da yazılı olarak duyurulan haberlerdir. Duyuru kelimesi gün içerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerin başında gelir. Bu yüzden kişiler de kullanılan bu kelimenin anlamını araştırmak için araştırma yapmaktadır.

Duyuru kelimesinin eş anlamlısı

Herhangi bir durumu, olguyu ya da işi herkese ve kamuya duyurmak için duvarlara asılan, televizyonlarda ve radyolarda sözlü ya da yazılı olarak duyurulan haberler olarak tanımlanan duyuru kelimesinin eş anlamlı karşılıkları bulunmaktadır. İlan ve anons en çok kullanılan eş anlamlı karşılıklarıdır. Bu kelimeler kullanıldığı takdirde cümle içerisinde herhangi bir bozulma meydana gelmeyeceği gibi, kelime dağarcığınızın zenginliği de artacaktır.

Duyuru kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Resmi kaynaklardan yayınlanan son duyurular önemli bilgileri içeriyordu.

Arkadaşlarının duyurularına kulak asmadığı için hataya düşmüştü.

Reklam panosundan tüm çalışmaları duyurmuştu.

Duyuru kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

İlan:

İş yerine eleman almak için her yere ilan astı.

Bugün yapılan ilanla evlerini boşaltması gerektiğini öğrendiler.

İzinsiz asılan ilanlar yetkililer tarafından birer birer kaldırıldı.

Anons: