Düz Zıt Anlamlısı Nedir? Düz Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Cümle içerisinde bir ismin önüne gelerek o ismi niteleyen kelimelere sıfat denir. Düz kelimesi de bu görevde kullanılan kelimelerden biridir. Bu hususta pek çok kelimenin önüne gelebildiği için düz kelimesinin oldukça fazla anlamı ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra mecaz anlamı pek bulunmamaktadır.

DÜZ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Düz kelimesinin anlam dağarcığı oldukça geniş bir kelimedir. Bunun nedeni ise pek çok kelimeyi nitelemesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca çok genel bir anlamı kapsadığı için de anlam dağarcığı genişlemiştir. Bunlara ek olarak düz kelimesi çoğunlukla gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Bilinen mecaz anlamı bulunmamaktadır. Buna göre düz kelimesinin anlamları şunlardır:

Girintisi çıkıntısı, inişi çıkışı olmayan, yüzeyinde pürüz bulunmayan.

Dik ya da eğik durumda olmayan, yatay olan.

Derinliği az olan, derin olmayan, yayvan.

Eğri ya da kıvrımlı, kırık olmayan, doğru.

(ayakkabı için) Kısa ökçeli ya da hiç ökçesi olmayan, ökçesiz.

(saç) Kıvırcık ya da dalgalı olmayan.

Yalın, süssüz, sade.

Desensiz, çizgisiz ve tek renkli.

Taban bölümünde çıkıntısı olmayan.

Devrik ya da kıvrık olmayan.

Engebesi bulunmayan toprak, ova, düzlük.

DÜZ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Düz kelimesinin anlamlarından yukarıda bahsetmiştik. Buradan da anlaşılacağı gibi pek çok kelimeyle etkileşim halindedir. Bundan dolayı da anlam ilişkisi de oldukça fazladır. Özellikle birden fazla eş anlamlısı ve zıt anlamlısı bulunmaktadır. Düz kelimesinin eş anlamlıları 'dengeli, düzenli' gibi kelimelerdir. Düz kelimesinin zıt anlamlıları ise 'eğri, çatak, ters' sözcükleridir. Bunları daha iyi kavramak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Düz bir şekilde yatarak bel ağrılarından kurtulmak mümkün olabilir.

Her nedense bütün eğri dalları kesip budamışlar.

DÜZ KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Türkçede pek çok kelime birbiriyle etkileşim halindedir. Özellikle anlam çeşitliliği fazla olan kelimeler daha çok kelimeyle etkileşime girmektedir. Düz kelimesi de bu sınıfa girmektedir. Düz kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler şunlardır: