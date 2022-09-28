Düzce Ankara Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Düzce Ankara Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Düzce ile Ankara arası hava ya da kara yolculuğu yapmak mümkün. Bu iki il arası yolculuk yapmak isteyen kişiler, Düzce ile Ankara arası mesafeyi merak etmişlerdir. Dileyen kişiler kendi aracıyla yolculuk yaparken kimisi de otobüs veya uçağı tercih etmektedir. Düzce'den Ankara'ya ya da tersi yönde yolculuk yapacak kişiler, kaç kilometre mesafe harcayacağını bilmemektedir. İsteyenler kendi özel aracıyla yolculuk yapabilirken, aracı olmayan kişiler hava yoluyla gitmek isterse uçağı tercih ederler. Bu durumda yapılan yolculuk tipine göre mesafe ve süre de değişecektir.

Düzce Ankara Arası Kaç Kilometre?

Düzce ile Ankara arası Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden mesafe 236 kilometredir. Bu mesafe Ankara Bolu Yolu/ D750 ve Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden ise 248 kilometredir. Özel aracınızla E80 ve Anadolu Otoyolu/O-4/E80 üzerinden gidecekseniz bu mesafe 315 kilometre olarak değişiklik gösterecektir.

Düzce Ankara Arası Mesafe Kaç Km?

Düzce ile Ankara arası mesafe, kara yolu ve hava yolu olarak değişiklik göstermektedir. Düzce ve Ankara arası mesafe karayolu ile yaklaşık 242 kilometredir. Bu iki il arası mesafe hava yoluyla yaklaşık 169 km'dir.

Düzce Ankara Kaç Saat?

Düzce ile Ankara arası seyahat etmek karayolu ve havayoluna göre değişecektir. Bu durumda Düzce ile Ankara arası ortalama hızı 90 km/saat olan bir araçla yaklaşık 2 saat 30 dakika sürmektedir. Düzce ile Ankara arası otobüsle yaklaşık 3 saat 30 dakika sürmektedir. Düzce ile Ankara arası hava yoluyla yapılan yolculukta ise bu süre yaklaşık 45 dakikayı bulur.