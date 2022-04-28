Düzce İlçeleri: Düzce İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Karadeniz kıyısına paralel dağlara sahip olan şehrimiz pancar, mısır üretmesiyle ve alabalık satan mekanlarıyla ünlüdür. Düzce ilinin diğer yemeklerine baktığımızda da genellikle hamsiyle yapılan yemekleri ön plandadır. Bunun dışında Çerkez tavuğu, isli balığı, keşli kayganası ve un mancarı göze çarpar. Düzce ilinden bahsedeceğimiz bu yazımızda şehrin meşhur yerlerinden ve tarihi gezilecek mekanlarından ziyade ilçelerine, ilçeler haritasına, merkez ilçesine ve nüfusuna yer vereceğiz.

Düzce İlçeleri Nelerdir?

Şehrin 1 il merkezi 7 ilçesi vardır. Yani toplam da 8 ilçesi olan Düzce ilinin ilçeleri şunlardır;

Merkez

Akçakoca

Cumayeri

Çilimli

Gölyaka

Gümüşova

Kaynaşlı

Yığılca

Düzce'nin İlçeleri Nelerdir?

Düzce ilinin en kalabalık yeri merkeziyken, nüfusu en az olan yeri ise Yığılca ilçesidir. Yığılca nüfusu 14 bin olan yerleşim yeridir. Merkezden sonra en kalabalık ilçe Akçakoca ilçesidir. Nüfusuna göre ilçeleri sıralamaya devam edersek Kaynaşlı, Gölyaka, Çilimli, Gümüşova, Cumayeri ve Yığılca şeklinde olur. TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle birlikte 8 ilçesi olan Düzce şehrimizin 10 belediyesi, 115 mahallesi 278 köyü vardır.

Düzce Merkez İlçeleri Hangileridir?

Düzce'nin yalnızca il merkezi vardır. Bunun dışındaki yerler normal ilçelerdir. Merkez ilçe en gelişmiş ilçesidir.

Düzce İlçeler Haritası

Düzce ilçeler haritasına baktığımızda ilçelerin konumlarını ve merkeze en yakın ilçeleri rahatlıkla görebilmekteyiz.

Düzce İl Nüfusu Ne Kadardır?

Düzce ilinin nüfusu 400.976'dır. Nüfusun %69'u şehirlerde yaşamını sürdürmektedir. Şehrin yüzölçümü 2.492 km2'dir. Nüfus artış oranı en fazla olan ilçe merkez, en az olan ilçe Yığılca ilçesidir.