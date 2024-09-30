Düzce KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları Düzce’de Nerede Var, Kaç Tane?

Yüksek öğrenimine başka şehirde başlayacak olan öğrenciler öncelikle yurtlarda kalmayı tercih ediyorlar. Aynı ilin uzak semtlerinden ya da ilçeler ile kasabalardan gelenler de KYK yurtlarını tercih ediyorlar. Her il gibi Düzce KYK yurtları da öğrencilerin barınmaları adına hizmet veriyor. Kız ve erkek KYK yurtları Düzce'de nerede var, kaç tane soruları ise bu öğrencilerin öğrenmek istediği noktalar oluyor.

Düzce KYK Yurtları Hangileridir?

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin yüksekokul ya da fakülte okuyacakları şehirlerde yeni öğrenim hayatına başlama heyecanının yanında barınacak yer bulma sorunu ortaya çıkıyor. Bu sorunu gidermek için Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtları bulunuyor. Ülkemizin her ilinde ve hemen her ilçede bulunan bu yurtlar Düzce il sınırları içinde de yer alıyor. Lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencilerine barınma imkânı sunan ve öğrencilerin güvenlikleri sağlayan aynı zamanda belli ihtiyaçlarına cevap veren Düzce KYK yurtlarının hem kız hem de erkek öğrenciler için farklı kontenjanları var. Düzce'de bulunan kız ve erkek KYK Yurtları ve bu yurtlar hakkında bilgiler şunlardır;

1. Raziye Begüm Sultan KYK Kız Öğrenci Yurdu Düzce'nin merkezinde yer almakta olup sadece kız öğrencileri kabul eden devlete bağlı bir yurttur. Raziye Begüm Sultan KYK Kız Öğrenci Yurdunun adresi, Şehit Bayram Gökmen Mahallesi 252. Sokak Konuralp, Düzce'dir.

2. Cumayeri KYK Erkek Öğrenci Yurdu Düzce'nin şehir merkezinde değil, Cumayeri mevkiinde bulunur. Cumayeri KYK Erkek Öğrenci Yurdu adresi ise Mehmet Akif Mahallesi 317. Sokak No:10 Cumayeri / Düzce

3. Necla Pekolcay KYK Kız Öğrenci Yurdu, adını yazar ve Profesör Ayşe Necla Pekolcay'dan alan bu kız öğrenci yurdu şehir merkezinde yer alıyor. Yurdun adresi, Şehit Bayram Gökmen Mahallesi 252. Sokak No:18 Merkez / Düzce

4. Aliye İzzet Begoviç KYK Erkek Öğrenci Yurdu ismini Bosna Hersek'in eski cumhurbaşkanı olan Aliye İzzet Begoviç'ten alır. Yurdun adresi, Beyciler Mahallesi 1758. Sokak No:9 Düzce'dir.

5. Düzce Konuralp KYK Kız Öğrenci Yurdu adresi Yörükler Köyü Merkez Yörük Köyü Sokak Bağlantı Yolu No:47

6. Gazi Hasan Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdu Düzce'nin merkezinde yer almaktadır. Kültür, D100 Yanyolu No:347, 81600 Merkez / Düzce bu erkek öğrencilere barınma imkânı sunan yurdun adresidir.

7. Zahidül Kevseri KYK Kız Öğrenci Yurdu da Düzce şehrinin merkezinde yer alıyor. Kız üniversite ve yüksekokul öğrencilerine hizmet veren bu yurdun adresi, Güzelbahçe 6. Düzce Bulvarı No:3, 81630 Merkez / Düzce

8. Hafız Hasan Şen KYK Erkek Öğrenci Yurdu da Güzelbahçe Mahallesi 4. Düzce Bulvarı No: 25 Düzce adresinde bulunuyor.

9. Ebu Hanife KYK Kız Öğrenci Yurdu adını İslam fıkıh ve hadis bilgini ve Hanefi mezhebinin kurucusu olan Ebû Hanîfe Numân bin Sâbit bin Zûtâ bin Mâh'tan adını alır. Bu kız öğrenci yurdu Sancaklar, Akçakoca Caddesi No: 85, Merkez / Düzce adresindedir.

10. Düzce Avni Akyol KYK Erkek Öğrenci Yurdu Düzce doğumlu eski Milli Eğitim Bakanımız Avni Akyol'un adı verilen yurdun adresi Fevziçakmak Mahallesi Bolu Caddesi D-100 Karayolu Üzeri Soğancı Mevkii No:234 Düzce'dir.

11. Cahit Zarifoğlu KYK Erkek Öğrenci Yurdu ünlü şairimiz Cahit Zarifoğlu'nun ismini alan erkek yurdunun bulunduğu adres, Orhangazi Mahallesi 436. Cadde No:7 Konuralp / Düzce

12. Akçakoca KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alıyor ve hem erkek hem de kız öğrencilere barınma imkânı sunan iki bloktan oluşuyor. Yurdun A Blok adresi Osmaniye Mah. Evrim Sk. No:3 Akçakoca / Düzce iken B Blok adresi Yalı Mahallesi Bahadır Yalçın Caddesi No:40/C Akçakoca / Düzce'dir.