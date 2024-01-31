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Giriş Tarihi: 31.1.2024 16:18 Son Güncelleme: 31.1.2024 16:18

Düzce Plaka Kodu Nedir? Düzce İl Plakası Kaçtır?

Araçların trafiğe çıkabilmesi ve tescillenmesi için zorunlu olan plakalar, bir aracın kimlik bilgilerini taşıyan önemli bir öğedir. Her ülkenin, hatta her şehrin kendine özgü plaka sistemleri bulunmaktadır. Türkiye'de de şehirler arası farklılık gösteren plaka kodlarıyla birlikte, her şehir ve ilçe kendine özgü kimliğini taşır. Düzce ili de bu sistem içerisinde kendine ait bir plaka koduna ve ilçelerine özgü plaka harflerine sahiptir. Düzce plaka kodu nedir, Düzce il plakası kaçtır soruları en merak edilen plaka kodları arasındadır.

Düzce Plaka Kodu Nedir? Düzce İl Plakası Kaçtır?

Türkiye'de plaka numaraları, araçların kayıtlarını ve kimliklerini belirlemek amacıyla kullanılır. Plaka kodları 01 ile başlayıp 81'e kadar sıralanır. Ülkedeki nüfus artışı ve gelişen bölgeler, zamanla il statüsü kazanabilir. Bu durumda, yeni il olan yerleşim yerlerinin plaka kodları, mevcut sıralama içerisinde kendilerine yer bulur. Düzce'de sonradan il olan şehirlerden biridir. Bu sebeple Düzce plaka kodu nedir, Düzce il plakası kaçtır oldukça merak edilen konulardandır.

Düzce Plaka Kodu Nedir?

Düzce, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Düzce'nin plaka kodu ise 81'dir.

Düzce İl Plakası Kaçtır?

Düzce, 9 Aralık 1999 tarihinde Türkiye'nin il statüsüne yükseltilmiştir. Bu tarihte Düzce, Bolu iline bağlı bir ilçe iken, il statüsü kazanmıştır. Düzce'nin il plakası ise 81'dir. Bu plaka kodu ise, Türkiye'nin 81 ilinden biri olan Düzce'yi tanımlayan bir sayısal kimlik sağlamaktadır.

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Düzce Plaka Kodu Nedir? Düzce İl Plakası Kaçtır?
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