Düzce Plaka Kodu Nedir? Düzce İl Plakası Kaçtır?

Türkiye'de plaka numaraları, araçların kayıtlarını ve kimliklerini belirlemek amacıyla kullanılır. Plaka kodları 01 ile başlayıp 81'e kadar sıralanır. Ülkedeki nüfus artışı ve gelişen bölgeler, zamanla il statüsü kazanabilir. Bu durumda, yeni il olan yerleşim yerlerinin plaka kodları, mevcut sıralama içerisinde kendilerine yer bulur. Düzce'de sonradan il olan şehirlerden biridir. Bu sebeple Düzce plaka kodu nedir, Düzce il plakası kaçtır oldukça merak edilen konulardandır.

Düzce Plaka Kodu Nedir?

Düzce, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Düzce'nin plaka kodu ise 81'dir.

Düzce İl Plakası Kaçtır?

Düzce, 9 Aralık 1999 tarihinde Türkiye'nin il statüsüne yükseltilmiştir. Bu tarihte Düzce, Bolu iline bağlı bir ilçe iken, il statüsü kazanmıştır. Düzce'nin il plakası ise 81'dir. Bu plaka kodu ise, Türkiye'nin 81 ilinden biri olan Düzce'yi tanımlayan bir sayısal kimlik sağlamaktadır.