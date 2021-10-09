Düzen eş anlamlısı nedir? Düzen kelimesinin eş anlamlısı

Birçok kelime gibi düzen kelimesinin de farklı eş anlamlıları bulunmaktadır.
DÜZEN KELİMESİNİN ANLAMI
Düzen kelimesinin TDK'ya göre farklı anlamları bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:
- Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
- Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
- Yerleştirme, tertip.
- Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
- Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
- Dolap, hile(mecaz)
- Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
- Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
- Alet edevat takımı.
- Bez dokuma tezgâhı.
DÜZEN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Düzen kelimesinin farklı eş anlamlıları bulunmaktadır. Bu kelimelerde düzen kelimesi gibi sıkça kullanan kelimelerdir. Düzenin eş anlamlısı; nizam, intizam, tertip, rejim kelimeleridir.
DÜZEN VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER
- Evin nizamına dikkat etmelisiniz.
- İntizamlı olursan odan dağılmaz.
- Bu rejimi yönetmek hiçte kolay değil.
- Tertipli olduğu için bu yaşına kadar hep başarılı oldu.