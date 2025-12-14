Düzenli çalışma başarının anahtarı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Kadıköy'de öğrenci meclisi başkanı seçilen ortaokul öğrencisinin "tanıştırma" vaadini yerine getirmek için önceki gün okulu ziyaret etti. Hakkı Değer Ortaokulu'nda öğrenci Uğur Eren Yılmaz, öğrenci meclis başkanı olabilmek için arkadaşlarına, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i okula getirme vaadinde bulundu. Yılmaz'ın daveti üzerine okulu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerle tanışıp sohbet etti. Bakan Tekin burada, 8'inci sınıf öğrencilerinin 14 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı'yla (LGS) ilgili merak ettiği soruları cevapladı.

DÜZENLİ ÇALIŞAN KAZANIR: Sınav dersini düzenli çalışan, öğretmenler ve okulla barışık öğrencilerin rahatlıkla başarıya ulaşacağı bir sınav.

OKUL KAYNAKLARI YETERLİ: Sınavı biz yapıyoruz, soruları öğretmenlerimiz hazırlıyor. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. MEBİ'yi kullanın, MEBİ'yi geliştiriyoruz. MEBİ, bireyselleştirilmiş.

KAYNAK DIŞI SORU YOK: LGS ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) soruların öğrencilere dağıtılan kitaplardan, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu'nda (MEBİ) verilen örnek testlerden, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) öğretmenlerin indirip paylaştığı derslerden çıkıyor. Bunların dışında soru sorulmuyor.

DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİN

BAKAN Tekin, bir öğrencinin "LGS'de son konularda çok soru çıkmıyormuş, bana öyle bir şey söylendi" ifadesi üzerine, "Bir yerlerden duyuyorum, benim kızım da söylüyor. 'Nereden duydun kızım' diyorum, 'Öyle' diyor. Hiçbirine itibar etmeyin" diye konuştu.