Düzenli kitap okuyan LGS’de kazanır

Bu yıl 15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na 7 ay var. Ancak hazırlıkları son aylara bırakmak yerine uzun vadeli bir çalışma programına göre hazırlanmak başarının en önemli ayağını oluşturuyor. Uzmanlar, "Kendinize çok yüklenmek, çok sayıda soru çözmek, uykusuz kalmak doğru bir yöntem olmayabilir. Aksine sınava yaklaşırken çalışma temposunun, çözülen soru sayısının artması gereken zamanlarda bıkkınlık hissedebilirsiniz. Bu yüzden önümüzdeki aylar için doğru planlamama yapın, enerjinizi doğru gerektiği gibi harcayın. Bol değil, nitelikli soru çözün'' diyor. Peki LGS'ye nasıl hazırlanmak gerekiyor? Uzmanlar sadece Türkçe için değil, tüm derslerde başarılı olmak için mutlaka düzenli kitap okunması gerektiğini söylüyorlar. Özel İzmir SEV Ortaokulu öğretmenleri, her teste özel nasıl bir çalışma planı oluşturulması gerektiğini SABAH'a şöyle anlattı:Öğrenciler geçmişte uygulanmış Türkçe sorularını iyi analiz etmeli. Sözcükte anlam, bağlamdan hareketle çıkarım yapma gibi çalışmalara ağırlık verilmeli. Kitap okumaya, okuduklarını yorumlamaya, öğrendiklerini sentezlemeye zaman ayırmaları gerekiyor.LGS'de matematik soruları genellikle temel kazanımlar üzerinden şekillenir. Öğrenciler yeni nesil sorulara geçmeden önce, her konunun temellerini iyi bir şekilde öğrenmeli. Çünkü yeni nesil sorular, genellikle daha derin kavrayış ve analitik düşünme gerektirir. Eğer bir soruyu çözemediyseniz, bu soruyu anlamadan geçmek ilerlemenizi engeller. Sorunun çözümüne odaklanmalı ve eksiklerinizi bulmalısınız.Sınava kadar olan süreçte metin yorumlama, grafik okuma, çıkarım yapma, deney sorularını çözmek öğrencilerin işini kolaylaştırır. Bu soruların çözümüne yaklaşırken soruda verilen öncül bilgilerin neler olduğuna dikkat edip grafik, şema veya tabloları yorumlama çalışmalarına ağırlık verilmeli.Kronolojik sıralama ve konularda geçen kavramlar bilinerek, özellikle kavram haritaları çıkarılarak konular görselleştirilmeli. Geçmiş yıllara ait sınav soruları, MEB örnek soruları, EBA'da yayımlanan soruları ve farklı deneme sınavları ile yeni nesil soru tiplerinden çözülmeli.Kavram bilgisine hâkim olunmalı, özellikle sık çıkan konulara ağırlık verilmeli. Paragraf yorumlama sorularına yönelik çalışmalar yapılmalı.Soru köklerini iyi okuyarak verilen görsel dikkatlice analiz edilmeli. Ünite kelimeleri ve cümle yapılarına hâkim olunmalı.