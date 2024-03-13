Düzenli Ordu İlk Başarısını Hangi Cephede Elde Etti, Komutanı Kimdir?

Birinci Dünya Savaşı; dünyadaki güç dengelerin, değiştirmiş ve pek çok devletin rezervasyona gitmesine neden olmuştur. Anadolu'da oraya çıkan durum Mondros Antlaşması ile orduları ve bütün düzeni bozulan Osmanlı Devleti yenik bir durumdaydı. Ülkenin kurtulmasında bazı görüşler mevcuttu. Bunlardan en büyüğü ve etkili olanı Anadolu'da düzenli ordunun kurulmasıdır. Savaş alanında düzenli ordu ilk başarısını hangi cephede elde etti ve komutanı kimdir, Kurtuluş Mücadelesi bağlamında önem taşımaktadır.

Düzenli Ordu İlk Başarısını Hangi Cephede Elde Etti?

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu topraklarında Mondros Mütarekesi ile itilaf devletleri tarafından gerçekleştirilen işgalde en uzun süre işgal altında kalan bölge batı gölgesi olmuştur. Yunan işgalinde olan Batı Anadolu Bölgesi için kurtuluş çareleri aranırken bölgedeki milis kuvvet olan Kuvayımilliye birlikleri Batı Anadolu'nun kurtulması için yöre halkı ile beraber mücadeleye başlamıştır. Batı cephesindeki zorlu ve uzun mücadeleler sonucu düşmanın bölgeden milis kuvvetlerle atılamayacağı anlaşılmış ve Temsil Heyeti tarafından düzenli ordu kurulmasına ilişkin karar alınmıştır.

Anadolu'da Antalya olmak üzere, Güneybatı Anadolu'daki İtalyan işgali de herhangi bir mücadele olmadan sona ermiştir. Batı Anadolu'da kurulan düzenli ordu ile de yunan işgaline son vermek amacıyla harekât planına başlanıştır. Ege'de yani Batı Anadolu'da kurulan ordu da bölgenin kurtuluşuna dair başarıları art arda elde etmeye başlamıştır. Kurulan düzenli ordunun ise Batı Anadolu'daki ilk başarısı Birinci İnönü zaferi ile gerçekleşmiştir.

Düzenli Ordu'nun Komutanı Kimdir?

Batı Anadolu'da Birinci İnönü ile zafer elde eden düzenli ordunun komutanı Birinci İnönü savaşında İsmet İnönü olmuştur. Birinci İnönü, İkinci İnönü ve Eskişehir-Kütahya Savaşları'nın komutanlığını İsmet İnönü yapmıştır. Bu savaşlardan sonra gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yürütülmüştür.