Düzenli Rejimli Akarsular Nelerdir? Rejimi Düzenli Akarsuların Özellikleri ve Örnekleri

Rejimi düzenli akarsular, coğrafya kaynaklarında sıklıkla geçen bir ifadedir. Düzenli rejimli akarsular nelerdir gibi sorular da konunun merak edilenleri arasındadır. Rejimi düzenli akarsuların özellikleri neler sorusunun da coğrafya kaynaklarında cevabı bulunabilir. Düzenli rejime sahip akarsulara örnekler hangisi sorusu ise sınavlarda karşınıza çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi düzenli rejime sahip akarsulardan biridir gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Rejimi Düzenli Akarsular

Akarsu, suların yüzey içinde toplanarak hareket etmesi sonucu oluşan yataklardır. Akarsu rejimi ifadesi de coğrafya kaynaklarında karşılaşabileceğiniz bir terimdir. Akarsu rejimi, akarsuyun mevsim içinde taşıdığı su miktarıdır. Akarsuların akışına göre farklı rejim türleri söz konusu olabilir. Düzenli rejimli akarsular, içinde taşıdığı su miktarının yıl içinde çok fazla değişmediği akarsuları ifade eder.

Akarsu rejimlerinin 4 farklı türü vardır. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Düzensiz rejimli akarsular

Düzenli rejimli akarsular

Sel tipi rejimli akarsular

Karma rejimli akarsu

Düzenli Rejimli Akarsular Nelerdir?

Düzenli rejimli akarsularda, akarsuyun yıl içinde taşıdığı su miktarı çok fazla değişmez. Söz konusu akarsular daha çok yağışın düzenli olduğu ekvatoral iklim yapılarında görülür. Düzensiz rejimli akarsular ise bunun tam tersidir. Akdeniz bölgesi ve karasal iklimin hâkim olduğu İç Anadolu Bölgesinde bulunan akarsular genellikle düzenli rejimli akarsulardır. Bu bölgelerin yıl içinde aldığı yağış miktarı yıllara göre çok az değişir. Alınan yağış miktarı doğal olarak bu bölgedeki akarsuları düzenli rejimli yapar.