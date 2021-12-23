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Haberler Eğitim Haberleri Düzey Eş Anlamlısı Nedir? Düzey Kelimesinin Eş Anlamlısı
Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:55 Son Güncelleme: 23.12.2021 14:55

Düzey Eş Anlamlısı Nedir? Düzey Kelimesinin Eş Anlamlısı

Düzey Eş Anlamlısı Nedir? Düzey Kelimesinin Eş Anlamlısı

Düzey kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür. Bir kimsenin ya da bir cismin diğerlerine göre ölçülen üstünlük ve değer derecesi için kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimenin bilinen tek bir eş anlamlısı kelime vardır. Günlük yaşamımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen düzey kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Düzey kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür, düzey sözcüğünün bilinen tek bir eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin egzersizlikleri yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin bir çok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır.

Düzey Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Seviye ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu sözcük düzey kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Düzey Kelimesinin Anlamı

Bir kimsenin veya bir nesnenin diğerlerine göre değer derecesi.

Düzey Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Yıllarca üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olup sakin mütevazı bir hayat sürüyorum.
  • Onunla tartışıp ne kendimi üzerim ne de onun düzeyine inerim.

Düzey Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Dershanedeki öğrenciler ders seviyelerine göre sınıflara yerleştirildi.
  • Seviye tespit sınavından o kadar düşük puan aldığım için hafta sonu cezalıyım.

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Düzey Eş Anlamlısı Nedir? Düzey Kelimesinin Eş Anlamlısı
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