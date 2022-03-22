Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Düzine Nedir, Kaç Adet Birlikten Oluşur? Bir Düzine Kaç Tanedir?
Giriş Tarihi: 22.3.2022 16:02 Son Güncelleme: 22.3.2022 16:02

Düzine Nedir, Kaç Adet Birlikten Oluşur? Bir Düzine Kaç Tanedir?

Düzine Nedir, Kaç Adet Birlikten Oluşur? Bir Düzine Kaç Tanedir?

Düzine, özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sıklıkla duyduğu kavramlar arasında yer alıyor. Deste ile de sıkça karıştırılan düzine, hayat boyunca karşılaştığımız kelimelerden biri olarak görülüyor. Düzine ile ilgili tüm detaylar yazımızda.

Düzine bir matematik terimi olarak biliniyor. Belli bir miktarda varlığın bir araya gelmesine deniliyor. Bir düzine kaçtır gibi soruların yanıtını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Düzine Nedir?

Düzine, birbirinin aynı olan ya da benzeyen, toplamda 12 adet varlığın bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa deniliyor. Köken olarak Latincedeki duodecim kelimesinden türemiştir.

Bir Düzine Kaç Tane Olur?

Akıllarda gezinen "bir düzine kaç tanedir?" sorusunu giderelim. Düzine 12 adet varlıktan oluşuyor. Bu varlıkların aynı olmasına gerek yok fakat aynı türden olmaları gerekiyor. Düzine hakkında şu şekilde örnek verebiliriz:

  • 12 adet kalem düzinedir.
  • 7 silgi ve 5 kalem düzine değildir.
  • 12 sandalye düzinedir.
  • 6 sandalye 6 masa düzine değildir.

Düzine ve Deste Arasındaki Fark Nedir?

Düzine ve deste çok karıştırılan iki matematik terimi olarak yer alıyor. Aralarındaki ufak farklar sayesinde bu konuya açıklık getirilebiliyor. Düzine birbirine benzer ya da aynı olan 12 adet varlığın bir araya gelmesini ifade ediyor; deste ise 10 adet aynı varlığın bir araya gelmesine deniliyor. Örnek vermek gerekirse:

  • 10 defter destedir.
  • 5 kalem 5 silgi deste değildir.
  • 12 defter düzinedir.
  • 7 defter 5 silgi düzine değildir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Düzine Nedir, Kaç Adet Birlikten Oluşur? Bir Düzine Kaç Tanedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA