Düzine Nedir, Kaç Adet Birlikten Oluşur? Bir Düzine Kaç Tanedir?

Düzine bir matematik terimi olarak biliniyor. Belli bir miktarda varlığın bir araya gelmesine deniliyor. Bir düzine kaçtır gibi soruların yanıtını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Düzine Nedir?

Düzine, birbirinin aynı olan ya da benzeyen, toplamda 12 adet varlığın bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa deniliyor. Köken olarak Latincedeki duodecim kelimesinden türemiştir.

Bir Düzine Kaç Tane Olur?

Akıllarda gezinen "bir düzine kaç tanedir?" sorusunu giderelim. Düzine 12 adet varlıktan oluşuyor. Bu varlıkların aynı olmasına gerek yok fakat aynı türden olmaları gerekiyor. Düzine hakkında şu şekilde örnek verebiliriz:

12 adet kalem düzinedir.

7 silgi ve 5 kalem düzine değildir.

12 sandalye düzinedir.

6 sandalye 6 masa düzine değildir.

Düzine ve Deste Arasındaki Fark Nedir?

Düzine ve deste çok karıştırılan iki matematik terimi olarak yer alıyor. Aralarındaki ufak farklar sayesinde bu konuya açıklık getirilebiliyor. Düzine birbirine benzer ya da aynı olan 12 adet varlığın bir araya gelmesini ifade ediyor; deste ise 10 adet aynı varlığın bir araya gelmesine deniliyor. Örnek vermek gerekirse: