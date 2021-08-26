Bakanlık tarafından e-Kurs öğrenci başvurularının geçtiğimiz gün başladığı bildirildi. Öğrenciler kurslara katılım sağlayabilmek amacıyla 30 Ağustos tarihine kadar başvurularını tamamlayacak. Bu kapsamda geçtiğimiz gün başlayan süreçle ilgili olarak bugün de sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. "DYK e-Kurs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" soruları ise yanıt arıyor. İşte MEB takvimi ile e-Kurs başvuru ekranı ve tüm detaylar...
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.
Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.
Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.
DYK E-KURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 16-19 Ağustos'ta, öğretmen başvurularının alınması 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak.