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Haberler Eğitim Haberleri DYK e-Kurs başvurusu 2021 nasıl yapılır? MEB takvimi ile DYK e-Kurs öğrenci başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 26.8.2021 09:13

DYK e-Kurs başvurusu 2021 nasıl yapılır? MEB takvimi ile DYK e-Kurs öğrenci başvuru ekranı!

DYK e-Kurs başvurusu 2021 nasıl yapılır? MEB takvimi ile DYK e-Kurs öğrenci başvuru ekranı!

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi DYK e-Kurs başvuru süreci öğretmen ve öğrenciler için başladı. Söz konusu takvimin yayımlanmasıyla beraber vatandaşların eğitimlerine katkı sağlayacak olan çevrimiçi kurslar için https://e-kurs.meb.gov.tr veya https://odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu noktada “DYK e-Kurs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEB ile DYK e-Kurs öğrenci başvuru ekranı ve detaylar...

Bakanlık tarafından e-Kurs öğrenci başvurularının geçtiğimiz gün başladığı bildirildi. Öğrenciler kurslara katılım sağlayabilmek amacıyla 30 Ağustos tarihine kadar başvurularını tamamlayacak. Bu kapsamda geçtiğimiz gün başlayan süreçle ilgili olarak bugün de sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. "DYK e-Kurs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" soruları ise yanıt arıyor. İşte MEB takvimi ile e-Kurs başvuru ekranı ve tüm detaylar...

EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? MEB EBA 3-kurs öğrenci ve öğretmen başvuru takvimi

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://odsgm..gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.

Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? MEB EBA 3-kurs öğrenci ve öğretmen başvuru takvimi

DYK E-KURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 16-19 Ağustos'ta, öğretmen başvurularının alınması 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak.

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DYK e-Kurs başvurusu 2021 nasıl yapılır? MEB takvimi ile DYK e-Kurs öğrenci başvuru ekranı!
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