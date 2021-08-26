Bakanlık tarafından e-Kurs öğrenci başvurularının geçtiğimiz gün başladığı bildirildi. Öğrenciler kurslara katılım sağlayabilmek amacıyla 30 Ağustos tarihine kadar başvurularını tamamlayacak. Bu kapsamda geçtiğimiz gün başlayan süreçle ilgili olarak bugün de sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. "DYK e-Kurs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" soruları ise yanıt arıyor. İşte MEB takvimi ile e-Kurs başvuru ekranı ve tüm detaylar...