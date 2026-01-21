DYK’lara yeni alanlar geliyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), destekleme ve yetiştirme kurslarında (DYK) yeni bir dönemi başlatıyor. Kültür ve sanat, spor, yabancı dil, yaşam becerileri ile bilim ve teknoloji alanlarında hazırlanan modüler kurslarla öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra sosyal, duygusal ve bireysel gelişimi desteklenecek. Program yaratıcı yazarlık, sanat, spor, kodlama, robotik, yapay zekâ, finansal okuryazarlık ve yabancı dil etkinlikleri gibi pek çok başlığı kapsıyor. Kurslar 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Adana, Ankara, Erzurum, Konya, Muş ve Trabzon'da pilot olarak uygulanacak. Ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurabileceği kurslar hafta sonu iki saat olarak on haftada tamamlanacak. Mart sonunda başlayacak kurslarda başarılı olan öğrencilere katılım belgesi verilecek. Uygulama sürecinde veli izni zorunlu olacak. Öğretmen başvuruları e-Kurs modülü üzerinden alınacak ve süreç merkezi komisyonlarca yürütülecek. Detaylar okullara duyurulacak ve takvim dahilinde ilerleyecek.