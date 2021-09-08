E-devlet lise mezuniyet belgesi sorgulama - Lise mezuniyet belgesi nasıl alınır? e1

E-devlet sistemi pek çok konuda vatandaşlara kolaylıklar tanımaktadır. Özellikle öğrencilerin belgelerini sorgulama konusunda büyük fayda sağladığını söyleyebiliriz. İşte, e-Devlet üzerinden belge sorgulamaya dair tüm merak edilenler…

E-DEVLET LİSE MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA

Özellikle üniversiteye yeni başlayacaklar için ya da bir iş başvurusunda bulunmak isteyenler için lise diploması istenen belgeler arasında yer almaktadır. Lise diplomasını elde etmek için evinizden kalkıp okulunuza hiç gitmeye gerek kalmadan e- Devlet üzerinden çok rahatlıkla lise mezuniyet belgenizi sorgulayabilirsiniz.

&NBSP;LİSE MEZUNİYET BELGESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet üzerinden lise mezuniyet belgesi sorgulamak oldukça kolay ve rahattır. Bunun için yapmanız gereken ilk iş internetten e-devlet kapısı sistemine girmektir. E-devlet sistemini cep telefonlarınıza indirerek de rahatlıkla kullanabilirsiniz. e-Devlet sistemine girince önünüze çıkan T.C kimlik ve şifrenizi girerek siteye giriş yapın. Arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi sorgulama" yazın ve tıklayın. Önünüze lise mezuniyet belgesi çıkacaktır. Sağ üstte bulunan "Barkodlu Belge Oluştur" seçeneğine tıklayarak belgenizi oluşturabilirsiniz. İsteğinize göre yazdırarak lise mezuniyet belgenizi elde edebilirsiniz.

LİSE MEZUNİYET BELGESİ E-DEVLET'TE GÖRÜNMÜYOR

E-Devlet üzerinde lise mezuniyet belgesi görünmüyor diye soranlar olabilir. Bunun sebebi e-Devlet üzerinden lise mezuniyet belgesi sorgulama işleminin 2008 yılı itibariyle yapılmış olmasıdır. 2008 yılından önce mezun olan öğrenciler e-devlet üzerinden mezuniyet belgelerini sorgulayamamaktadır. 2008 yılı öncesine ait belgeleri sorgulamak isteyenler bizzat okullarına gidip belgelerini temin etmeleri gerekmektedir. Eğer mezun oldukları okul kapalı ise İl ve İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne de başvurarak belgelerini temin edebilirler.

LİSE MEZUNİYET BELGESİ ÖRNEĞİ

E-Devlet üzerinde bulunan lise mezuniyet belgesi örneği aşağıdaki görsel şeklindedir. e-devlet üzerinden belge almak isteyenler bu şekilde bir belge alacaklardır.

AÇIK LİSE MEZUNİYET BELGESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet üzerinden açık lise mezuniyet belgesi almak için yine e-Devlet sistemine girerek arama bölümüne "Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgeleri Sorgulama" yazıp açık öğretim lise belgenizi rahatlıkla elde edebilirsiniz.