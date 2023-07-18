E-Devlet Şifre Değiştirme - E Devlet Şifresi Nasıl Değiştirilir, Nereden Yenilenir?

E-Devlet şifre değiştirme işlemi herkesin kolayca anlayıp gerçekleştirebilmesi için son derece kolay bir yönteme sahiptir. Her yaş grubundan kişi internet üzerinden kolayca e-Devlet şifresi nasıl değiştirilir konusunda bilgi sahibi olabilir. Bu içerikte vatandaşların hayatını son derece kolay bir hale getiren e-Devlet şifresi nasıl değişir konusunu büyük bir özenle ele aldık. İşte e-Devlet şifresi kaç kere değiştirilir konusunda bilinmesi gereken önemli bilgiler…

E Devlet Şifre Değiştirme

E Devlet sayesinde vatandaşlar artık resmi işlemlerini gerekli büro ve kurumlara gitmeden birkaç tık ile evlerinden yapabilir hale geldiler. Bu büyük hizmet 2004 senesinde Türkiye'de aktif olarak kullanıma geçmiş ve son on yıldır da büyük ivme kazanmıştır.

Güvenli bir şekilde işlemlerin yapılabildiği e-Devlet uygulamasında her vatandaşın kendi için belirlediği bir şifre bulunur ve bu şifrenin başka kişiler tarafından bilinmesi kişiye büyük problemler çıkartabilir. Bu nedenle e-Devlet şifresinin kimseyle paylaşılmaması gerekmektedir ve bu güvenlik açısından çok önemlidir.

Eğer vatandaşlar e-Devlet şifresini başkasının bildiğinden şüphe duyuyorsa ya da güvenlik amacıyla şifrelerini değiştirmek istiyorlarsa bir alt başlıkta verilmiş olan kolay kılavuz ile işlemleri takip ederek kolay bir şekilde e-Devlet şifrelerini değiştirebilirler.

E Devlet Şifresi Nasıl Değiştirilir?

E Devlet şifresini değiştirmek isteyen vatandaşlar sırasıyla aşağıdaki işlemleri takip etmelidirler.

E-Devlet resmi internet sitesi ya da e-Devlet mobil uygulaması açılmalıdır. Giriş için T.C. Kimlik Numarasıyla birlikte mevcut e-Devlet şifresi girilmelidir. Ana sayfaya girildikten sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan profil sekmesine tıklanmalıdır. Açılmış olan ekrandan "şifre değiştir" seçeneği tıklanmalıdır. Yeni şifre oluşturmak için e-Devlet sitesi tarafından verilen talimatlar takip edilmelidir. Yeni şifre belirlenirken bazı harf, sayı ve özel karakterlerin bulunması istenecektir. Yeni şifrenin belirlenmesinin ardından şifre sisteme kaydedilmeli ve değişikliklerin tamamı onaylanmalıdır.

E Devlet Şifresi Kaç Kere Değiştirilir?

E-Devlet şifresi 3 ayda 1 kere güvenlik amacıyla değiştirilir. Vatandaşların eğer e-Devlet şifresini başkasının bildiğine dair bir şüphesi varsa 3 ayı da beklemeden hemen istediği anda yukarıda yazan talimatları uygulayarak değiştirmesi mümkündür.