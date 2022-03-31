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Giriş Tarihi: 31.3.2022 16:23 Son Güncelleme: 31.3.2022 16:23

E-Devlet Üzerinden Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır? E-Okul Üzerinden Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

E-Devlet Üzerinden Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır? E-Okul Üzerinden Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

Ülkemizde milyonlarca öğrenci vardır ve bu öğrencilerden çeşitli kurumlarda istenilen öğrenci belgesi artık e-devlet uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde temin edilebilir. Öğrencilere zamandan tasarruf ve kolaylık kazandıran bir işlem olan e-devlet üzerinden öğrenci belgesi nasıl alınır? E-okul üzerinden öğrenci belgesi nasıl alınır? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren ve eğitim hayatları boyunca sıkça ihtiyaç duydukları öğrenci belgesi artık, e-devlet ve e-okul hizmetleri sayesinde internet ortamından ivedi bir şekilden alınıyor. E-okul ve e-devlet üzerinden öğrenci belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

E-devlet Üzerinden Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

E-devlet hizmeti sayesinde birçok resmi işlemi yahut gerekli olan resmi belgeleri internet ortamından halletmemiz oldukça kolay hale geldi. Vatandaşlık numarası ve e-devlet şifresi ile her vatandaş e-devlet hizmetinden rahatlıkla faydalanarak zamandan tasarruf ediyor.

E-devlet üzerinden öğrenci belgesi almak için e-devlet şifresine sahip olmak ve www.turkiye.gov.tr adresine girip, " öğrenci belgesi sorgulama" işlemine tıklamanız yeterli olacaktır. E-devlet uygulaması üzerinden öğrenci belgesi almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.. https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama

E-okul Üzerinden Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?

Tıpkı e-devlet gibi e-okul uygulaması da öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin eğitim kurumları ile ilgili bazı işlemleri zamandan tasarruf ederek kolaylık halletmesini sağlayan bir hizmet.

E- okul üzerinden de öğrenci belgesi almak artık çok kolay, bu hizmetten faydalanmak için belge alacak olan öğrencinin vatandaşlık numarası, okul numarası, sınıf şubesi ve bazı kimlik bilgileri olması yeterlidir. https://e-okul.meb.gov.tr/ linkine tıklayarak e-okul uygulaması üzerinden öğrenci belgesi alabilirsiniz.

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E-Devlet Üzerinden Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır? E-Okul Üzerinden Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır?
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