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Giriş Tarihi: 31.10.2022 13:39 Son Güncelleme: 31.10.2022 13:39

E İle Başlayan Bitki İsimleri - E Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

E İle Başlayan Bitki İsimleri - E Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Bitki isimlerinin hem Türkçe hem de yabancı dillerde olması çoğu zaman bir bitkinin adını bilsek bile hatırlamamamıza sebep olabilmektedir. Hem uluslararası bitkilerin olması hem de ülkemizde yetişen bitkilerin olması isimleri hatırlamayı da zor hale getirir. Böyle durumlarda artık hepimizin altında internet olduğu için hepimiz internetten yardım alırız. Biz de bu yazımızda E harfi ile başlayan bitki isimi neler olduğunu sizler için hazırladık. Hem akılda kalıcı hem de öğretici yazımızın detaylarına beraber bakalım.

Hepimiz her şeyi bilmek istesek de hayat maalesef buna izin vermiyor. Hem günlük hayatımızın akışını sürdürüp hem de bir şeyler öğrenmeye çalışmak bazen yorucu bir hale gelse de merakımızı diri tutmak her zaman en iyi seçenektir. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

E HARFİ İLE BAŞLAYAN BİTKİ İSMİ

Düşündüğümüz zaman günlük hayatta en çok kullandığımız sesli harflerden birinin de E olduğunu fark ederiz. Birçok e harfi ile başlayan hayvan ve bitki ismi sayabilecek olsak bile bazen hatırlamakta zorluk çekmemiş çok normal. Bu hatırlanmayan anlarda imdadınıza koşacak olan liste aşağıdadır;

  • EĞRELTİOTU: 12.000 farklı türü bulunan damarsız çiçekler grubundan bir bitkidir.
  • EKİNEZYA: Kirpi otu olarak da bilinir. Otsu bir bitkidir.
  • ENGİNAR: Çok senelik otsu bir bitkidir.
  • EĞİR KÖKÜ: Otsu bitkiler içinde dere ve durgun su yataklarında yetişen bir bitkidir.
  • EBEGÜMECİ: Ülkemizde yaygın olarak görülen otsu bitkilerdendir.

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