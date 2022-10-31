E İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı* E Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Kaç Tane

Elimizi attığımız herhangi bir eşyayı kullanmaya o kadar alışmış oluruz ki bazen ismini hatırlamamıza bile gerek olmaz. Tabi bu duruma bir son vermek için eşyaların isimlerini öğrenmek gerekebilir. Bir kelime oyunu ya da bir ödev için E ile başlayan bir eşya ismi mi lazım? İşte, detaylar..

E HARFİ İLE BAŞLAYAN EŞYA İSMİ

Eğer siz de eşya isimlerini karıştırıyor ve çok hakim olmadığınızı düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. İşte E ile başlayan eşya isimleri listemiz;