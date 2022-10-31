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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:38 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:38

E İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı* E Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Kaç Tane

E İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı* E Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Kaç Tane

Günlük hayatta gördüğümüz ya da kullandığımız her eşyanın ismini bilmemiz mümkün olmaz. Hem dilimizin farklı dillerden de etkilenip yabancı kelimeler alması hem de geniş bir dilimiz olması tüm kelimeleri bilmemizin önünde bir engel aslında. Buna bağlı olarak da bazı harflerle ilgili kelimeler bizi zorlayabilir. E harfi en çok kullanılan sesli harflerden biri olsa da E ile başlayan kelimeleri hatırlamak için kendimizi zorlamak zorunda kalırız. Özellikle eşya isimleri çok nadir karşımıza çıktığı için daha da zorlayıcı olabilir. O zaman E harfiyle eşya isimleri nelerdir hep beraber bakalım mı?

Elimizi attığımız herhangi bir eşyayı kullanmaya o kadar alışmış oluruz ki bazen ismini hatırlamamıza bile gerek olmaz. Tabi bu duruma bir son vermek için eşyaların isimlerini öğrenmek gerekebilir. Bir kelime oyunu ya da bir ödev için E ile başlayan bir eşya ismi mi lazım? İşte, detaylar..

E HARFİ İLE BAŞLAYAN EŞYA İSMİ

Eğer siz de eşya isimlerini karıştırıyor ve çok hakim olmadığınızı düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. İşte E ile başlayan eşya isimleri listemiz;

  • ECZA DOLABI: İçerisine ilk yardım malzemeleri konulan dolap.
  • EKMEK SEPETİ: Ekmeklerin dilimlenerek içine konulduğu sepet.
  • ELBİSE ASKISI: Kıyafetlerin daha nizami durmasına yarayan dolap içi aparatı.
  • ELBİSE: Kıyafet, giysi, kadın giysisi.
  • EL HAVLUSU: El ıslaklığını gidermek için kullanılan daha küçük boy havlu.
  • EŞARP: Baş örtüsü.
  • ETEK: Kadın alt giyim kıyafeti.
  • EMZİK: Yalancı meme, bebek susturacağı.
  • ELDİVEN: El giysisi.

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E İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı* E Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Kaç Tane
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