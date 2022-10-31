E İle Başlayan Hayvan İsimleri - E Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Hayvan isimlerini alfabetik sırayla incelediğimizde çoğu hayvan türünün e harfi ile başladığını görebiliriz. Farklı familyalara ait olan bu hayvanların bir kısmı ülkemizde yaşıyor olsa da büyük çoğunluğu dünya üzerinde yaşayan canlılardır. Buna göre kelime haznenizi canlandıracak e ile başlayan hayvan isimleri nelerdir birlikte göz atalım.
E Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri
E ile başlayan bir hayvan ismi aradığınızda ilk akla gelenler genelde eşek, eşek arısı, engerek yılanı gibi çok bilindik türler olabiliyor. Lakin bunların dışında da e harfli hayvan ismi arıyor olabilirsiniz. Kimi karada kimi suda yaşayan bu farklı familyalardan e ile başlayan hayvan isimlerini sizler için listelersek;
- Elektrikli yılan balığı (Güney Amerika)
- Ekidne (Kirpiye benzer bir hayvan, Avustralya, Yeni Gine ve Tazmanya)
- Elöpen Kertenkele (Akdeniz ve Ege bölgeleri)
- Eğrez Balığı (Atlantik Okyanusu ve Hazar Denizi yakınlarında)
- Ebabil kuşu (Türkiye Afrika arasında göç halinde yaşar)
- Eşkina balığı (Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz)
- Elmabaş patka (Bir ördek türü, kamışlı ve sazlı göller)
- Emu kuşu (devekuşuna benzer bir kuş, Avustralya)
- Ejder Sineği (Sinek familyasının bir üyesi)
- Ermine (sansara benzeyen bir gelincik türü, Avrasya ve Kuzey Amerika)
- Ebe kurbağa (Batı Avrupa)
- Elmas sırtlı çıngıraklı( bir yılan türü, Meksika, ABD)
- Ev faresi (İnsanlara yakın olan her alanda)