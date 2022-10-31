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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:24 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:25

E İle Başlayan Hayvan İsimleri - E Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

E İle Başlayan Hayvan İsimleri - E Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Alfabenin 6.sırasında yer alan “E” harfi, ülkemizde son derece popülerdir.  Kişilerin isimlerinden tutun da pek çok şehir ve hayvana kadar bu harf ile başladığını görebilirsiniz. Genellikle arkadaşlar arasında zaman geçirmek için oynanan kelime oyunlarında da sık sık karşılaştığımız e harfi ile başlayan hayvan isimlerini popülerliğine göre sizler için bir araya derledik.

Hayvan isimlerini alfabetik sırayla incelediğimizde çoğu hayvan türünün e harfi ile başladığını görebiliriz. Farklı familyalara ait olan bu hayvanların bir kısmı ülkemizde yaşıyor olsa da büyük çoğunluğu dünya üzerinde yaşayan canlılardır. Buna göre kelime haznenizi canlandıracak e ile başlayan hayvan isimleri nelerdir birlikte göz atalım.

E Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

E ile başlayan bir hayvan ismi aradığınızda ilk akla gelenler genelde eşek, eşek arısı, engerek yılanı gibi çok bilindik türler olabiliyor. Lakin bunların dışında da e harfli hayvan ismi arıyor olabilirsiniz. Kimi karada kimi suda yaşayan bu farklı familyalardan e ile başlayan hayvan isimlerini sizler için listelersek;

  • Elektrikli yılan balığı (Güney Amerika)
  • Ekidne (Kirpiye benzer bir hayvan, Avustralya, Yeni Gine ve Tazmanya)
  • Elöpen Kertenkele (Akdeniz ve Ege bölgeleri)
  • Eğrez Balığı (Atlantik Okyanusu ve Hazar Denizi yakınlarında)
  • Ebabil kuşu (Türkiye Afrika arasında göç halinde yaşar)
  • Eşkina balığı (Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz)
  • Elmabaş patka (Bir ördek türü, kamışlı ve sazlı göller)
  • Emu kuşu (devekuşuna benzer bir kuş, Avustralya)
  • Ejder Sineği (Sinek familyasının bir üyesi)
  • Ermine (sansara benzeyen bir gelincik türü, Avrasya ve Kuzey Amerika)
  • Ebe kurbağa (Batı Avrupa)
  • Elmas sırtlı çıngıraklı( bir yılan türü, Meksika, ABD)
  • Ev faresi (İnsanlara yakın olan her alanda)

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