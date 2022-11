E İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce E Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler e1

Türkçe dilinde bir kelimenin oluşabilmesi için sesli harflere ihtiyaç duyulur. E harfi ise sesli harflerimiz arasında en çok kullanılan harflerdendir. e ile başlayan kelimeler ilkokul öğrencilerinin ya da kelime oyunu oynayanların araştırdığı başlıklar arasında yer alır. Ya da ailenizin yeni üyesi için isim ararken e ile başlayan 5 harfli kelimelere göz atabilirsiniz. Yeni dil öğrenenler içinde e ile başlayan ingilizce kelimeler oldukça yararlı olmaktadır.

E ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Alfabemizin 29 harfinden altıncısı olan e harfi ünlü harf olması nedeniyle dilimizde çok sık kullanılmaktadır. Bu yüzden e harfi ile başlayan kelimelerin sayısı fazladır. Günlük dilde sık kullanılan e ile başlayan kelimeler şöyledir:

El: İnsan vücudunda bulunan dokunma organıdır.

Eş: Herhangi bir ilişki içindeki kişilerin diğeri.

Ebe: Bebeklerin doğumu ve sonrasında sağlığının takibini yapan sağlıkçı.

Ey: Bir çeşit seslenme nidası

Ev: Barınma alanı

Eda: Bir kız ismi

Ege: Bir bölgemiz.

E ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçe günlük dilde sık sık kullanılan e ile başlayan 4 harfli kelimeler ise şöyledir:

Edep: Hayâ-utanma anlamına gelen tanımlayıcı sıfat.

Eser: Bir çalışmanın sonucunda elde edilen bir üründür.

Ekşi: İçecek ya da yiyeceklerde hissedilen mayhoş tat.

Erik: Yaz mevsiminde tüketilen bir çeşit meyve.

Elçi: Bir konunun ya da durumun iletilmesinde aracı ve yardımcı olan kişi ya da meslek grubunun adıdır.

Ekin: Tahıl ya da bitki cinsinden ekilen ürünlerin genel ismi.

E ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçe'de sık sık kullanılan e ile başlayan 5 harfli kelimeler ise şöyledir:

Ekmek: Günlük öğünlerde ana yemeklerin yanında tüketilen unlu mamul ürünü.

Ekran: Televizyon, akıllı telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin dijital görüntüleri yansıtan bölümü.

Eksik: Herhangi bir şeyin tamamlanmamış olma durumu.

Egzoz: motorlu araçların atık havayı dışarı atan arka uzantısı.

Ekose: Kumaşlarda kullanılan kare şeklinde desenlerin birleşimidir.

Ebedi: Sonsuz kelimesinin karşılığı olarak kullanılan kelimedir.

Emlak: Konut ve işyeri olarak kullanılan yapılara verilen genel addır.

E ile Başlayan 6 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçe 'de kullanılan e ile başlayan 6 harfli kelimeler ise şöyledir:

Eczane: Tıbbi ilaçların ya da ürünlerin satışa sunulduğu iş yerleridir.

Eğitim: Düşünce ya da davranışların değiştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılan bilişsel çalışmaların tamamına verilen addır.

Efendi: Olumlu, terbiyeli ve saygılı davranışlar sergileme durumuna verilen addır.

Empati: Karşı tarafın düşüncelerini hissederek, önemseyerek verilen tepki. Bir nevi kendini onun yerine koyarak hareket etme.

Ehliyet: Herhangi bir işi ya da aracı kullanma yeteneğini gösteren belge.

E ile Başlayan İngilizce Kelimeler Nelerdir?

E harfi Türkçe 'de olduğu kadar İngilizce 'de de yaygın olarak kullanılan bir harftir. Telaffuzu bizim dilimizde olduğu gibi "e" sesi olarak geçmese de "i" sesi olarak okunur. Çünkü İngilizce 'de harfler yazıldığı gibi okunmaz, her bir harfin sesi ve tonlaması farklılık gösterir. Günlük dilde sık kullanılan e ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları:

each: her, her biri, bir tanesi

eagle: kartal

ear: duyma yeteneği, duymak, kulak,

early: başlangıç, çabuk, erken, erkenden

earn: hak etmek, para kazanmak

earphone: kulaklık

earths: dünya

economic: ekonomik, hesaplı

eight: sekiz

E ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Ailenizin yeni üyesi için isim arayışlarına girdiyseniz bu liste işinize çok yarayacaktır. Türkçe 'de çok kullanılan harflerden biri olan "e" harfi ile başlayan çok fazla isim bulunmaktadır. E harfi ile başlayan kız isimleri şu şekildedir:

Ebru, Ece, Ecem, Ecrin, Eda, Efsun, Ege, Ekim, Ekin, Ela, Elçin, Elfida, Elif, Elmas, Emel, Emine, Esen, Esin.

E ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Yeni anne baba olacaklar için en önemli şeylerden biri de bebeklerine verecekleri isimdir. Hem anlamı hem de söylenilen sesin kulağa hoş gelmesi ile isimlerimiz yaşamımızda oldukça önemlidir. Ülkemizde tercih edilen ve anlamı güzel olan e ile başlayan erkek isimleri şu şekildedir:

Ecevit, Edgü, Edgüalp, Edip, Ediz, Efdal, Efe, Efecan, Efekan, Eflatun, Efsane, Ege, Egemen, Eke, Eken, Ekim, Ekrem, Emin, Emir, Emirhan, Emirkan, Emrah, Emre, Ener, Enes, Engin, Enginalp, Enginer, Enginsoy, Enis, Enver, Eracar, Erakalın, Erakıncı, Eralp, Eraltay.

E ile Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

E harfi ile başlayan kelimeler arasında hayvan isimleri en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Dünya üzerinde yaşayan canlılar arasında olan hayvanlar her dilde farklı bir isimle anılır. Türkçe dilinde ise e ile başlayan hayvan isimleri şu şekildedir:

Eşek, Engerek yılanı, Eğrez balığı, Ebabil kuşu, Ekidne, Ermine, Ejder sineği, Emu kuşu, Ebe kurbağa, Eşkina balığı, Eşek arısı

E ile Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

E ile başlayan kelimeler arasında günlük hayatımızda devamlı kullandığımız eşya isimlerinden de bolca bulunur. Evimizde ya da iş yerimizde kullandığımız e harfi ile başlayan eşya örnekleri:

Elbise, eldiven, emzik, elbise askısı, ecza dolabı, ekmek sepeti, el havlusu, eşarp, etek, et bıçağı.

E ile Başlayan Güzel Kelimeler Nelerdir?

Bazı kelimeler anlamları ve söyleniş şekilleri nedeniyle kulağa daha hoş gelirler. Güzel bir durumu ya da olayı tarif etmek için kullanılan kelimelerin yansıttığı hisler ve duygular da mutluluk vericidir. E harfi ile başlayan güzel kelimelere örnek olarak şunları verebiliriz:

Eksiksiz, eğlenceli, etkileyici, efsanevi, efendi, ekol, egzotik, egemen, eğitimli, ebedi.