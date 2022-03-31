E İle Başlayan Ülkeler: E Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Dünya üzerinde E harfi ile başlayan toplam 8 ülke bulunmaktayken Türkiye'de de E harfi ile başlayan toplam 5 şehir bulunmaktadır. Önce Türkiye'de yer alan şehir isimlerine bir göz atalım:

E Harfiyle Başlayan Türkiye Şehir İsimleri

Edirne

Eskişehir

Erzurum

Erzincan

Elazığ

E Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Dünya üzerinde hemen hemen her harf ile başlayan birçok ülke bulunur. E harfi de bunlardan biridir. Örnek vermek gerekirse; A kelimesi ile Arjantin, B kelimesi Belçika gibi ülkeler varken, E harfiyle de başlayan bu şekilde 8 ülke vardır.

Eğer bunu oyun haline getirebilirseniz çocukların ülke isimlerini öğrenmelerinde ve alfabeyi daha iyi kavramalarında olumlu yanıtlar alırsınız. Bu konuda da en iyi oyun isim-şehir oyunu karşımıza çıkmaktadır. Bu oyunda E harfi ile başlayan eşya isimleri sorulmaktadır. Bunun yanında E ile başlayan hayvan, eşya gibi sorularda yer almaktadır.

E ile başlayan ülke listesini aşağıda sıraladık. Özellikle bu bilgiler isim-şehir oyununu oynayanlar için büyük kolaylık sağlayacaktır.