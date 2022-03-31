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Giriş Tarihi: 31.3.2022 16:49 Son Güncelleme: 31.3.2022 16:49

E İle Başlayan Ülkeler: E Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

E İle Başlayan Ülkeler: E Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Dünyamız üzerinde çok sayıda ülke ve şehir bulunur. Bu ülkelerden birkaçının da ismi E ile başlamaktadır. Bu isimler yarışmalarda, oyunlarda veya eğitim etkinliklerinde soru olarak karşımıza çıkmaktadır. E ile başlayan ülke isimlerini araştırdık. İşte E harfi ile başlayan ülke isimleri…

Dünya üzerinde E harfi ile başlayan toplam 8 ülke bulunmaktayken Türkiye'de de E harfi ile başlayan toplam 5 şehir bulunmaktadır. Önce Türkiye'de yer alan şehir isimlerine bir göz atalım:

E Harfiyle Başlayan Türkiye Şehir İsimleri

  • Edirne
  • Eskişehir
  • Erzurum
  • Erzincan
  • Elazığ

E Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Dünya üzerinde hemen hemen her harf ile başlayan birçok ülke bulunur. E harfi de bunlardan biridir. Örnek vermek gerekirse; A kelimesi ile Arjantin, B kelimesi Belçika gibi ülkeler varken, E harfiyle de başlayan bu şekilde 8 ülke vardır.

Eğer bunu oyun haline getirebilirseniz çocukların ülke isimlerini öğrenmelerinde ve alfabeyi daha iyi kavramalarında olumlu yanıtlar alırsınız. Bu konuda da en iyi oyun isim-şehir oyunu karşımıza çıkmaktadır. Bu oyunda E harfi ile başlayan eşya isimleri sorulmaktadır. Bunun yanında E ile başlayan hayvan, eşya gibi sorularda yer almaktadır.

E ile başlayan ülke listesini aşağıda sıraladık. Özellikle bu bilgiler isim-şehir oyununu oynayanlar için büyük kolaylık sağlayacaktır.

  • Ekvator Başkenti : Quito
  • Ekvator Ginesi Başkenti : Malabo
  • El Salvador Başkenti : San Salvador
  • Endonezya Başkenti : Jakarta
  • Eritre Başkenti : Asmara
  • Ermenistan Başkenti : Erivan
  • Estonya Başkenti : Tallinn
  • Etiyopya Başkenti : Addis Ababa

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E İle Başlayan Ülkeler: E Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri
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