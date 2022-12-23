E İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu E İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçede kelimeler, harflerin birleşiminden oluşmaktadır. Türk alfabesinde 29 harf bulunmakla beraber bunun 21'i sessiz harflerdir. Dilimizde çok sık kullanılan e harfi ile biten kelimeler nelerdir sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. E harfi kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunabilir. Sonu e ile biten 3,4,5 v3 6 harfli kelimeler de karşımıza çıkacaktır. Bulmaca ve bilgi yarışmalarında da çok sık karşılaşılan bu tür kelimeler internette de araştırılmıştır. Peki e ile biten kelimeler nelerdir? Türkçe 3,4,5,6 harfli sonu e ile biten kelimeler listesini sizler için derledik.

E ile Biten Kelimeler

E ile biten kelimeler oldukça fazladır. Oyunlarda da kullanıcıların araştırdığı bu konu merak edilmiştir. E ile biten kelimeler şu şekildedir; anne, çile, çise, dede, cebe, cüce, beze, bone, belge, acele, adale, avare, bahriye, bakiye, asliye, acemice, başköşe.

Sonu E ile Biten Kelimeler

Türkçede sonu e ile biten kelimeler harf sayısına göre değişiklik gösterir. Farklı şekillerde karşımıza çıkan, e harfi ile biten kelimeler şu şekildedir;

Sonu e ile biten 3 harfli kelimeler; Ebe, ece, efe, oje, üye, öge, üre.

Sonu e ile biten 4 harfli kelimeler; Akçe, bale, bere, bebe, bile, büfe, çile, çete, çene, dede.

Sonu e ile biten 5 harfli kelimeler; Abone, acele, amele, avize, antre, avize, aşure, belge

Sonu e ile biten 6 harfli kelimeler; Cenaze, deneme, dekore, efsane, endişe, enişte, hazine, hediye, himaye, kelime, kongre, reçete.

Sonu E ile Biten Eşya

Türkçede çok sık kullanılan e harfi ile ilgili çok sayıda kelime de bulunur. Özelikle kelime oyunlarında sonu e ile biten eşya isimleri çok sık araştırılır. Bu kelimeler;

Büfe

Bone

İğne

Avize

Çizme

Düğme