E Nabız Barkod No Nedir? E Nabız Barkod No Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir?

Ülkemiz; sağlık, kamu ve adalet alanları üzerine dijitalleşme yönünde büyük adımlar atmıştır. Bu adımlar sonucunda; UYAP, MHRS, e-Devlet ve E-Nabız gibi bilişim ve yönetim sistemleri ortaya çıkarılmıştır. Covid-19 pandemisine karşı, özellikle e-Nabız gibi sistemler hem çalışanlara hem de vatandaşlara büyük kolaylık sağlamıştır. Bu haberimizde, E Nabız barkod no sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir sorularının cevaplarını detaylıca inceledik...

E Nabız Barkod No Nedir?

E Nabız sistemi sayesinde, vatandaşlar birçok sağlık hizmetine internet üzerinden ulaşabilmektedir. E Nabız barkod no ise; bu sistem üzerinden öğrenilmek istenen sonuç için gerekli olan barkod olarak bilinmektedir. E Nabız sağlık platformu üzerinden vatandaşlar test ya da tahlil sonuçlarını kolayca öğrenebilmektedir. Bu sonuçların öğrenilebilmesi için ise E Nabız barkod numarasına mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca; pandemi sonrası, kişiler bazı belirtiler üzerine hastaneye gidip Covd-19 testi yaptırmaktadır. Test sonrasında ise hastane tarafından kişilere bir barkod numarası verilmektedir. Bu barkod numarası ile birlikte sağlık platformu E Nabız sistemi içerisinde tahlillerim kısmında bulunan prc testi kaydı alanından Covid-19 test sonucu öğrenilebilmektedir. Covid-19 test sonucu, barkod numarası olmadan öğrenilmemektedir.

E Nabız Barkod No Ne Demek?

Hastanelerde yapılan tüm tahliller, kişiye özel birer barkod no gerektirmektedir. Bu barkod numaraları vatandaşların tahlil ve test sonuçlarını öğrenmeleri için gereklidir. Ayrıca, vatandaşlar tarafından alınan bu barkod numaraları ile Covid-19 test sonuçları da E Nabız sistemi üzerinden görülebilmektedir.

E Nabız barkod no nasıl alınır sorusu da vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yerini almaktadır. E Nabız barkod no almak için; hastane ya da ilgili sağlık kuruluşuna giderek, tahlil ya da Covid-19 testi yaptırmak yeterlidir. Bu şekilde, görevliler tarafından bir belge ya da küçük bir kağıt parçası halinde barkod numaraları verilmektedir.

E Nabız Barkod Sorgulama

E Nabız sistemi üzerinden barkod no ile tahlil sonuçları sorgulamak için şu adımları uygulamak gerekmektedir;

1- enabiz.gov.tr bağlantısı üzerinden, E Nabız internet sitesini açınız.

enabiz.gov.tr bağlantısı üzerinden, E Nabız internet sitesini açınız. 2- Ekranda görünen sisteme giriş yapınız.

Ekranda görünen sisteme giriş yapınız. 3- Ekranın sol kısmında görünen menüden ''Tahlillerim'' sekmesine tıklayınız.

Ekranın sol kısmında görünen menüden ''Tahlillerim'' sekmesine tıklayınız. 4- ''Tarih'' seçiniz.

''Tarih'' seçiniz. 5- Açılan ''Tahlil Sonuçları'' sayfası üzerinden tüm tahlil sonuçlarınıza erişebilirsiniz.

E Nabız sistemi üzerinden barkod no ile Covid-19 test sonuçları sorgulamak için şu adımları uygulamak gerekmektedir;