EAEVE’den akredite alan ilk fakülte: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kurulduğu günden bu yana adından sıkça söz ettiren Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, eğitim kalitesi, deneyimli akademisyenleri ve teknik imkanlarıyla Türkiye'nin önde gelen Veteriner Fakülteleri arasında yer alıyor.

Uluslararası kalitede eğitim veren Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi oldukça önemli bir başarı daha imza attı. EAEVE Akreditasyon Komisyonu (ECOVE) Veteriner Fakültesi'nin raporlarını görüşerek akreditasyon kararını verdi.

Yapılan değerlendirmelerde neticesinde Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi akredite edilmeye hak kazandı. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye'de Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği tarafından akredite edilen ilk fakülte oldu.

Veteriner Fakültesi'nin akredite edilmesiyle açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Kaliteli eğitimi, nitelikli akademik insan kaynağı, donanımlı uygulama birimleri ile ülkemizin önde gelen Veteriner Fakültemiz önemli bir belge almaya hak kazanmıştır. Kalite odaklı bakış açımızı, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de sürekli iyileştirerek daima daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz. Yoğun gayret sarf eden kıymetli akademisyenlerimizi, idari personelimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.