Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri EAEVE'den akredite alan ilk fakülte: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Giriş Tarihi: 30.9.2021 16:13 Son Güncelleme: 30.9.2021 16:25

EAEVE'den akredite alan ilk fakülte: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
EAEVE’den akredite alan ilk fakülte: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Türkiye’nin ilk veteriner fakülteleri arasında yer alan ve bugüne kadar binlerce öğrenci yetiştiren Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, önemli bir başarıya imza atarak Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) Akreditasyon Komisyonu tarafından akredite edildi.

Kurulduğu günden bu yana adından sıkça söz ettiren Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, eğitim kalitesi, deneyimli akademisyenleri ve teknik imkanlarıyla Türkiye'nin önde gelen Veteriner Fakülteleri arasında yer alıyor.

Uluslararası kalitede eğitim veren Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi oldukça önemli bir başarı daha imza attı. EAEVE Akreditasyon Komisyonu (ECOVE) Veteriner Fakültesi'nin raporlarını görüşerek akreditasyon kararını verdi.

Yapılan değerlendirmelerde neticesinde Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi akredite edilmeye hak kazandı. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye'de Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği tarafından akredite edilen ilk fakülte oldu.

Veteriner Fakültesi'nin akredite edilmesiyle açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Kaliteli eğitimi, nitelikli akademik insan kaynağı, donanımlı uygulama birimleri ile ülkemizin önde gelen Veteriner Fakültemiz önemli bir belge almaya hak kazanmıştır. Kalite odaklı bakış açımızı, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de sürekli iyileştirerek daima daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz. Yoğun gayret sarf eden kıymetli akademisyenlerimizi, idari personelimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
EAEVE'den akredite alan ilk fakülte: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA