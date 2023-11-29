Eat 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Eat Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

"Eat" İngilizce bir fiildir ve "yemek" anlamına gelir. "Eat," İngilizce'de düzenli bir fiil değil, düzensiz bir fiildir. Düzenli fiiller, geçmiş zaman ve past participle (3. hali) oluşturulurken genellikle "-ed" takısını alırken, düzensiz fiillerin bu kurallara uymayan kendine özgü bir şekil değişimi vardır. Eat 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, eat fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur özellikle öğrencilerin gündeminde yer alıyor.
"Eat" fiilinin 2. hali (Past Simple) "ate" ve 3. hali (Past Participle) "eaten" olarak değişir. Bu formlarla kullanılmış örnek cümleler:
Past Simple (2. Hali - ate):
Past Participle (3. Hali - eaten):
"Eat" fiilinin ikinci hali (Past Simple) "ate," üçüncü hali (Past Participle) ise "eaten"dır.
"Eat" fiilinin ikinci ve üçüncü halleri şu şekilde okunur:
"Eyt" şeklinde bir seslenmeyle ifade edilir.
"İtın" şeklinde bir seslenmeyle ifade edilir.