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Haberler Eğitim Haberleri Eat 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Eat Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:27 Son Güncelleme: 29.11.2023 11:28

Eat 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Eat Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizce gramer bilgisi, İngilizce öğrenenlerin en zorlandığı aşamalardan biridir. Gerek okullarda gerek kurslarda öğrencilerin zorlandığı bu aşama, sıkça tekrar gerektirmektedir. Gramer konularının başında gelen düzenli/düzensiz fiiller konusu en çok araştırılan konulardan biridir. Kuralı öğrenildiğinde kolayca yapılan bu konuda düşündüren kelimelerden biri “eat” kelimesidir. Eat 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, eat fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur bilmenizde yarar var.

Eat 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Eat Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

"Eat" İngilizce bir fiildir ve "yemek" anlamına gelir. "Eat," İngilizce'de düzenli bir fiil değil, düzensiz bir fiildir. Düzenli fiiller, geçmiş zaman ve past participle (3. hali) oluşturulurken genellikle "-ed" takısını alırken, düzensiz fiillerin bu kurallara uymayan kendine özgü bir şekil değişimi vardır. Eat 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, eat fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur özellikle öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

Eat 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler Nelerdir?

"Eat" fiilinin 2. hali (Past Simple) "ate" ve 3. hali (Past Participle) "eaten" olarak değişir. Bu formlarla kullanılmış örnek cümleler:

Past Simple (2. Hali - ate):

  • Yesterday, I ate a delicious meal at the restaurant. (Dün, ben bir restoranda lezzetli bir yemek yedim.)
  • They ate all the cookies before I could have one. (Onlar bütün kurabiyeleri ben bir tanesini almadan önce yediler.)
  • She ate a sandwich for lunch. (Öğle yemeği için bir sandviç yedi.)

Past Participle (3. Hali - eaten):

  • The pizza has been eaten; there's none left. (Pizza yenildi, hiç kalmadı.)
  • Have you ever eaten sushi? It's a unique experience. (Hiç sushi yedin mi? Bu benzersiz bir deneyimdir.)
  • The cake has been eaten; only crumbs are left. (Pasta yenildi; sadece kırıntılar kaldı.)

Eat Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir?

"Eat" fiilinin ikinci hali (Past Simple) "ate," üçüncü hali (Past Participle) ise "eaten"dır.

Eat Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nasıl Okunur?

"Eat" fiilinin ikinci ve üçüncü halleri şu şekilde okunur:

  • İkinci Hali (Past Simple - ate):

"Eyt" şeklinde bir seslenmeyle ifade edilir.

  • Üçüncü Hali (Past Participle - eaten):

"İtın" şeklinde bir seslenmeyle ifade edilir.

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Eat 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Eat Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?
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