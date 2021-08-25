Öğrenciler için EBA DYK e-kurs başvuruları başladı! EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor, kimler başvurabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destekleme ve Yetiştirme Kursları için başvurular alınmaya başlarken, yeni eğitim yılıyla birlikte DYK e-kurs süreci de başlayacak. Öğretmenler için MEB tarafından belirlenen başvuru süreci 23 Ağustos'ta sona ererken öte yandan öğrenciler için ise 24 Ağustos tarihinde başladı. 31 Ağustos 2020'de başlayacak DYK e-kurs süreci, 3 Eylül tarihinde ise sona erecek. Peki, EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? MEB EBA e-kurs öğrenci başvuru ekranı ve takvimi…