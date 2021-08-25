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Haberler Eğitim Haberleri Öğrenciler için EBA DYK e-kurs başvuruları başladı! EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor, kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 25.8.2021 17:56 Son Güncelleme: 25.8.2021 17:56

Öğrenciler için EBA DYK e-kurs başvuruları başladı! EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor, kimler başvurabilir?

Öğrenciler için EBA DYK e-kurs başvuruları başladı! EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor, kimler başvurabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve öğrenciler için Destekleme ve Yetiştirme Kursları DYK takvimini yayımladı. Söz konusu takvim doğrultusunda başvurular, Bakanlığın ilgili internet adresi olan https://e-kurs.meb.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirilecek. Öte yandan https://odsgm.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden de başvuru işlemlerini tamamlamak mümkün. Peki, EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2021 DYK e-kurs başvuru ekranı ve tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destekleme ve Yetiştirme Kursları için başvurular alınmaya başlarken, yeni eğitim yılıyla birlikte DYK e-kurs süreci de başlayacak. Öğretmenler için MEB tarafından belirlenen başvuru süreci 23 Ağustos'ta sona ererken öte yandan öğrenciler için ise 24 Ağustos tarihinde başladı. 31 Ağustos 2020'de başlayacak DYK e-kurs süreci, 3 Eylül tarihinde ise sona erecek. Peki, EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? MEB EBA e-kurs öğrenci başvuru ekranı ve takvimi…

EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? MEB EBA 3-kurs öğrenci ve öğretmen başvuru takvimi

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://odsgm..gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.

Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? MEB EBA 3-kurs öğrenci ve öğretmen başvuru takvimi

DYK E-KURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 16-19 Ağustos'ta, öğretmen başvurularının alınması 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak.

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Öğrenciler için EBA DYK e-kurs başvuruları başladı! EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor, kimler başvurabilir?
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