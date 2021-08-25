Öğrenciler için EBA DYK e-kurs başvuruları başladı! EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor, kimler başvurabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destekleme ve Yetiştirme Kursları için başvurular alınmaya başlarken, yeni eğitim yılıyla birlikte DYK e-kurs süreci de başlayacak. Öğretmenler için MEB tarafından belirlenen başvuru süreci 23 Ağustos'ta sona ererken öte yandan öğrenciler için ise 24 Ağustos tarihinde başladı. 31 Ağustos 2020'de başlayacak DYK e-kurs süreci, 3 Eylül tarihinde ise sona erecek. Peki, EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? MEB EBA e-kurs öğrenci başvuru ekranı ve takvimi…
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.
Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.
Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.
DYK E-KURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 16-19 Ağustos'ta, öğretmen başvurularının alınması 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak.