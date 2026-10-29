EBA yapay zekâ çağına uydu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Yeni Eğitim Bilişim Ağı (Yeni EBA) platformu için Ankara'da tanıtım programı düzenlendi.

"AÇIK ARA EN İYİYİZ"

Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı konuşmada, "EBA'yı dünyanın en büyük eğitim içerik portallarından biri olmak üzere kurguladık. EBA'nın aktif kullanıcı sayısı 6 milyon civarında. Bu Avrupa ülkeleri arasında açık ara en iyi olduğumuz konu. Eğitim öğretime dijital altyapının hazırlığı anlamında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en iyi noktada" ifadelerini kullandı. Yapay zekâ destekli, kişiselleştirilmiş öğrenme ve veriye dayalı eğitim yönetimi özellikleriyle yeniden yapılandırılan Yeni EBA, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlandı. Platformun okul öncesinden ortaöğretime kadar öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve eğitim yöneticilerini ortak bir dijital ekosistemde buluşturması hedefleniyor.

ZARARLI İÇERİK FİLTRESİ

Platform öğrenme süreçlerinin planlandığı, yürütüldüğü, takip edildiği ve değerlendirildiği bütünleşik ortam sunacak. En dikkat çeken yenilik, yapay zekânın EBA'ya entegre edilmesi oldu. Yapay zekâ öğrencilere açıklamalı yanıtlar ve içerik önerileri, öğretmenlere ise ders planı, çalışma kâğıdı, soru ve etkinlik üretimi desteği sunacak. Yapay zekâ hizmetlerinde yaşa uygun yanıtlar, zararlı içerik filtresi kullanılacak.

KİŞİYE ÖZEL EĞİTİM

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve öğretmenler için ayrı kullanıcı deneyimleri oluşturuldu. Okul öncesinde görsel ve sade etkileşim, ilkokulda kolay gezinme, ortaokulda ders-sınavproje odaklı yapı, lisede akademik hedef ve bireysel planlama araçları öne çıkıyor. Yeni EBA kişiselleştirilmiş öğrenme de sunacak. Öğrenciler eksik olduğu konuları telafi edebilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör