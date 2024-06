EBYÜ Tıp Fakültesinin 11. Mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleştirildi

Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine, Erzincan Belediye başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Adli Yargı Komisyon Başkanı Halil Odabaş, il sağlık Müdürü dr. Cihan Tekin, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 11'nci dönem mezuniyet törenine Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Begüm Cemile Çalayer seslendirdiği türküler ile katılımcılardan tam not aldı,

Tören daha sonra 11inci dönem mezunlarını temsil eden fakülte dönem birincisinin Serra Özayar'ı tüm öğrenciler ve fakülte adına yaptığı konuşmasıyla devam etti.

FAKÜLTEMİZ TUS SINAVINDA YÜZDE 3'LER MERTEBESİNDEN YÜZDE 43'LERE ÇIKTI

Ardından konuşmasını yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı, Tıp Fakültemiz tarafından düzenlenen 2023-2024 yılı, 11. Dönem mezuniyet ve yemin törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu anlamlı günde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Hepimizin özverili gayretlerinin bir sonucu olarak, 2007 yılında kurulmuş olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, aynı zamanda eğitim hayatına başlayan, kendisi gibi genç fakülteler arasından başarıyla sıyrılarak eğitim ve sağlık hizmetleri alanında kısa zamanda büyük yol kat etmiş ve hatırı sayılır bir noktaya ulaşmıştır. Fakültemizin TUS sınavındaki yüzde 3'ler mertebesinden yüzde 43'lere çıkan başarı oranı da bunu göstermektedir. Güçlü tarihi ve artan azmi ile Tıp fakültemiz, Alanında uzman öğretim üyelerimiz ve modern eğitim olanaklarımızla, kaliteli eğitimi sunmak için var gücüyle çalışmaktadır. Sizler, bu ülkenin hem en zeki hem de en çalışkan bireylerinden oluşan topluluklarından birisiniz. Geleceğimizin, ülkemizin ve sağlık sistemimizin teminatısınız. Türkiye'miz uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok alanda katkısı beklenen ve takınacağı tavrı yakından takip edilen önemli bir ülke haline gelmiştir. Üç kıtanın kalbinde yer alan Türkiye hadiseleri uzaktan seyredemez. Bundan dolayıdır ki, her alanda güçlü olmak bizim için bir tercih değil, mecburiyettir. Bilimin ışığında, çalışmak için her gün, her saat ve her yer müsaittir belli bir günde yapmanız gereken işi, bu ister ders olsun ister yapmanız gereken başka bir görev olsun ertesi güne bırakmayın. Tereddütte düştüğünüzde fikrini soracağınız kişileri iyi seçin, çünkü isabetsiz bir fikir, ömür boyu pişmanlık, isabetli bir fikir ise ömür boyu aydınlık getirir diyerek yeni hayatlarında başarılar diledi.

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise, Tıp Fakültesinden 90 genç hekimi sağlık ordusuna katmanın sevincini, mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyleyerek, genç doktorları tebrik etti.

Yıl içerisinde Profesör ve doçent olan akademisyenlerin cüppe giyme törenlerinin ardından Tıp Fakültesinden mezun olan öğrencilere diplomalarının ve hediyelerinin verilmesiyle devam etti.

Program, yemin töreni, mezun olan öğrencilerin toplu fotoğraf çekimi ve kep atmalarıyla son buldu.