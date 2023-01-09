Ece Ayhan Kimdir? Ece Ayhan Şiirleri, Sözleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Ece Ayhan şiirleri ve eserleri, edebiyatçılar ve şiir severlerin oldukça sevdiği eserler arasına bulunmaktadır. Edebiyat sanatının en güzel örneklerine sahip olan Türk Edebiyatının nadide şairlerinden Ece Ayhan hangi akım ve topluluğa dahil olduğu ise edebiyatla yakından ilgilenenlerin öğrenmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Bu nedenle siz sevgili okurlarımız için, Ece Ayhan edebi kişiliği, hayatı ve eserleri hakkında detayları yazımızda derledik.

Ece Ayhan Kimdir? Kısaca Hayatı

Esas İsmi Ece Ayhan Çağlar olan şair, 10 Eylül 1931 tarihinde Muğla'da dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında şiir yazmaya başlamış, bunu ilerletip dergilerde şiirleri yayımlanmış ve şiir kitapları yazmış bir Türk Edebiyatı şairlerimizden birisidir. Ece Ayhan, eğitim hayatına Çanakkale'de başlamış ardından ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Liseden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini kazanan Ayhan, daha bu dönemde ilk şiirlerini yazmış, ilk kez Türk Dili Dergisinde şiiri yayımlanmıştır. Mezuniyetinin ardından şiir yazmaya devam eden şairin Yeditepe, Varlık ve Pazar Postası isimli dergilerde şiirleri yayımlanmış, bilhassa Pazar Postası Dergisinde çıkan şiirleri büyük beğeni toplamış, günümüzdeki ününün temelleri bu şiirleriyle atılmıştır. Eğitim hayatının bitmesiyle birlikte, kaymakamlık sınavlarına hazırlanan Ece Ayhan sınavları kazanmış ve kaymakamlık görevine başlamıştır. Çorum, Denizli ve Sivas illerimizde kaymakamlık görevi yaptıktan sonra memuriyetten istifa etmiş, çeşitli dergi ve yayınevlerinde editörlük yapmış bir yandan da şiirlerini yyazmaya devam etmiştir. 1970'li yıllarda beyin tümörü yüzünden rahatsızlanan şair, tedavi için 3-4 yıl kadar yurt dışında kalmıştır. Sağlığına kavuştuktan sonra yeniden Çanakkale'ye yerleşmiş, son günlerine dek yazmaya devam etmiştir. Ece Ayhan 12 Temmuz 2002 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Ece Ayhan Edebi Kişiliği

Ece Ayhan, şiir yazmaya üniversite öğrencisiyken başlamış olmasına rağmen ve bu yönde özel bir eğitim almamış olmasına rağmen eleştirmenler tarafından her dönemdeki şiirlerinde aynı ustalığın olduğu söylenmektedir. Şiirleri hiç bir zaman basit sözcüklere ev sahibi olmamıştır, aksine basit şiir arayışında olan okurlar için Ece Ayhan şiirleri bir anlaşılmazlık olmuştur. O çok daha derin anlamı olan eski kelimelerle, imgelerle ve sosyal hayata dair kendi gözlemleri ile şiir üretirdi. İlk okumalarda zor gibi gözüken bu şiirler, okudukça şairin anlam dünyasını çözmeye yardımcı olmaktadır. Ece Ayhan şiirlerini anlamak ve özümsemek için yapılması gereken şey yine onun şiirlerini okumaktır, çünkü Ece Ayhan tamamen kendine özgü tarzı ve kalemi olan bir sanatçıdır. Dönemindeki diğer pek çok şairin dahil olduğu İkinci Yeni Akımından oldukça uzakta kalmıştır. Hele Ki Mor Külhani şiirinin dizeleri bu ayrımı vurgular niteliktedir.

Ece Ayhan Şiirleri Ve Eserleri

Şairin kendi şiirlerini bir araya getirdiği şiir kitapları şunlardır;

Kınar Hanım'ın Denizleri

Bakışsız Bir Kedi Kara

Ortodoksluklar

Devlet ve Tabiat

Yort Savul

Zambaklı Padişah

Çok Eski Adıyladır

Çanakkaleli Melahat'a İki El Mektup ya da Özel Bir Fuhuş Tarihi

Sivil Şiirler

Son Şiirler

Bütün Yort Savul'lar!