Edebiyat Eş Anlamlısı Nedir? Edebiyat Kelimesinin Eş Anlamlısı

Edebiyat sözcüğü, yazın ve literatür kelimeleriyle aynı anlamı taşıyor. Eş anlamları olan sözcükleri, cümle içerisinde birbirleri aynı anlamlarda kullanılabilir.

EDEBİYAT KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Edebiyat sözcüğü, günlük yaşamdan vatandaşların sıklıkla kullandığı kelimelerden bir tanesidir. Türk Dil Kurumu'na göre edebiyat kelimesinin sözcük anlamı 2 farklı şekilde ifade edilmektedir. Bu ifadeler kullanım sıklığına göre şu şekilde sıralanabilir;

Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın

Bir bilim sektörünün farklı konuları üzerine yazılmış olan eser ve yazıların hepsi, literatür

EDEBİYAT EŞ ANLAMLISI

Edebiyat kelimesi ile ilgili merak edilen ve araştırılan bazı hususlar vardır. İnsanlar ekseriyetle edebiyat kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili araştırmalar yapıyor. Edebiyat eş anlamlısı olan kelime yazın kelimesidir. Yani edebiyat yazın sözcüğüyle eş anlamlı olan sözcüktür.

Cümle içerisinde edebiyat kelimesi yerine yazın kelimesi de kullanılabilir. Eş anlamlar aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Bundan dolayı cümle içinde birbirlerinin yerine aynı anlama gelecek şekilde kullanılabilir. Edebiyat kelimesi cümlede hangi anlamı ifade ediyorsa, yazın kelimesi de aynı anlamı ifade eder.

EDEBİYAT KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Edebiyat kelimesinin sahip olduğu eş anlamlı kelimeler arasında, yazın kelimesi bulunmaktadır. Literatür kelimesi de edebiyat kelimesi yerine tercih edilebilecek kelimelerden bir tanesidir. Edebiyat ile aynı anlama gelen 11 adet kelime bulunmaktadır. Bu 11 adet kelime şu şekilde sıralanabilir;