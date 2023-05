Edinburgh Nerede? Edinburgh Nereye Bağlı, Hangi Ülkenin Başkenti ve Nasıl Gidilir?

Edinburgh nerede sorusu için Dünya haritasından da yararlanabilirsiniz. Edinburgh nereye bağlı konusunda bilgi sahibi olmanız da bu şehri ziyaret etmeden önce araştırılması gereken bir konudur. Edinburgh hangi ülkede araştırması için Britanya Adası'na yoğunlaşmanız gerekir. Söz konusu şehir, tarih boyunca her zaman önemli bir kent olma özelliği taşır. Edinburgh nerenin başkenti sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Edinburgh Nerede?

Britanya Adası'nın en büyüğü İskoçya'dır. Edinburg da İskoçya'nın doğusunda yer alan ve Kuzey Denizi'ne kıyısı olan bir şehirdir. Söz konusu şehir aynı zamanda İskoçya'nın başkentidir. Edinburgh, Glasgow'dan sonra ülkenin en büyük ikinci şehri olma unvanını da taşır.

Edinburgh'da bulunduğunuz esnada gezilmesi gereken çok sayıda yeri de görme şansınız olacaktır. Şehirde bulunan çok sayıda müzeyi gezmek ücretsizdir. Şehir Old Town ve New Town olarak ikiye ayrılmıştır. Old Town tarafında daha çok eski döneme ait eserler görebilirsiniz.

Edinburgh Hangi Ülkede?

Edinburgh, İskoçya'nın çok önemli ve en çok bilinen şehirlerinden biridir. Söz konusu şehir, ülkemizden de çok sayıda turistin gittiği bir coğrafyadır. İstanbul, Bodrum ve Dalaman'dan Edinburh'a direkt uçuşlar vardır. Bu havaalanlarından hareketle yaklaşık 4,5 saat sonra Edinburgh'ta olabilirsiniz. Londra'dan buraya gitmek için ise otobüs ve tren alternatifleri kullanılabilir. Londra'dan yaklaşık 9 saatlik otobüs yolculuğu ile Edinburgh'a ulaşabilirsiniz. Edinburgh'ta bulunduğunuz süre içerisinde tarihe mini bir yolculuk yapacaksınız. Şehir gezisi esnasında çok eğlenceli vakit geçireceğinize emin olabilirsiniz.