Edip Ahmet Yükneki Eserleri - Edip Ahmet Yükneki Kimdir, Nereli, Hangi Dönemde Yaşadı?

Edip Ahmet Yükneki eserleri günümüze kadar ulaşan eserlerdir. Bu bakımdan birçok araştırmacı, öğrenci ve edebiyat sevdalısı tarafından Edip Ahmet Yükneki Atabütü'l Hakayık konusu ve özellikleri detaylı araştırmalara konu olmuştur. Başarılı eserleri ile öne çıkan Edip Ahmet Yükneki eseri ile ilgili olarak incelenmesi gereken birçok detay vardır. Edip Ahmet Yükneki kimdir, nereli, Hangi dönemde yaşadı sorularının tüm yanıtları haberimizin devamında.

Edip Ahmet Yükneki Kısaca Hayatı

Karahanlılar döneminde edebiyat tarihi açısından birçok önemli eser verilmiştir. Bu eserlerden bir kısmını da Edip Ahmet Yükneki hazırlamıştır. 12. Yüzyılın sonlarında yazılan Atabetü'l Hakayık eseri Yükneki tarafından kaleme alınan son derece önemli eserlerdendir. Edip Ahmet Yükneki, Türkistan'da Taşkent yakınlarında bulunan Yüknek kasabasında doğmuştur. Babasının adı Mahmud'dur. Yaşadığı dönem ve çevre ile ilgili çok önemli bilgilere rastlamak pek mümkün değildir.

Hadislerinde sık sık ayet ve hadislere değinmiş ve onları detaylı olarak açıklamıştır. Bu da kendisinin Arapça bilen bir kişi olduğunu gösterir. İslam ilimleri hakkında önemli eğitimler alan şair ve yazar eserlerinde dindarlığın faziletlerine sıkça değinmiştir. Aynı zamanda ilmin mutluluğuna da değinmiş ve cömertliğin de tüm ayıp ve kirleri örttüğünden eserlerinde bolca bahsetmiştir.

Edip Ahmet Yükneki Eserleri

Edip Ahmet Yükneki döneminde başka eserler verdiği konusunda detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Kendisinden günümüze kadar ulaşan tek bir tane eseri vardır. Bu eser de Atabetü'l Hakayık eseridir. Eserinde birçok önemli noktaya değinerek insanları aydınlatmayı amaçlamıştır.

Atabetü'l Hakayık Özellikleri

Atabetü'l Hakayık günümüze kadar ulaşan nadide eserlerden biridir. Genel özellikleri hakkında da şunlardan bahsetmek mümkündür:

Atabütü'l Hakayık eserinin konusu din ve ahlak üzerinedir.

Allah'a, Peygambere ve dört halifeye önemli övgülerde bulunulur.

Türk İslam Edebiyatının ikinci büyük eseri olarak bilinir.

Didaktik tarzda yani öğretici bir eserdir.

Telmih sanatı kullanılarak yazılmıştır.

Gazel ve kaside denilebilecek tarzda birçok şiir vardır.

Mesnevi tarzında yazılmıştır.

Arapça ve farsça birçok kelime vardır.

Bunların yanında eserin giriş bölümünde 40 beyit vardır. Bitiriş ve asıl konu kısımlarında da 101 dörtlük bulunur. Eserin tamamı da 484 dizeden oluşur.

Edip Ahmet Yükneki Nereli, Hangi Dönemde Yaşadı?

Edip Ahmet Yükneki 12. Yüzyılda yaşamış olan şairdir. Siyasetname ve nasihatname türünde eserler yazıyorum. Karahanlı Türkçesinin en önemli eserlerinden birini vermiştir. Atabetü'l Hakayık ismi ile bilinen bu eser günümüze kadar gelmiştir.