Edip Cansever Kimdir? Edip Cansever Şiirleri, Sözleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

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Edip Cansever Kimdir?

Edip Cansever, Türk edebiyatına önemli katkıları olmuş değerli bir yazardır. Yazdığı eserler döneminde ciddi ses getirmiş ve en çok okunanlar arasında yerini almıştır. 8 Ağustos 1928 yılında İstanbul'da doğan Edip Cansever, yazdığı eserlerle 3 farklı ödüle layık görülmüştür. Eserlerini ikinci edebi akım ile yazmıştır.

Edip Cansever'in eğitim alanı İstanbul'da geçmiştir. Orta öğrenim sürecinde edebiyata ilgi duymaya başlayan Cansever, okumayı ve yazmayı çok severdi. Kumkapı Ortaokulu'nda ortaokulu tamamlayan yazar, ilk şiirini de burada eğitim alırken yazmıştır. Yazarın ilk şiiri 1944 yılında "İstanbul" isimli bir dergide yayınlanmıştır. Kendisi lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamıştır. Buradan sonra Yüksek Ticaret Okulu'na kaydolan Cansever, bu okulu bitirdikten sonra ticaret hayatına atılmıştır. Edip Cansever'in babasının Kapalıçarşı'da bir dükkânı vardı. Edip Cansever de 1976 yılına kadar bu dükkânda babası ile birlikte antikacılık işi ile uğraşmıştır.

Edip Cansever Hayatı

Edip Cansever'in yazdığı her eser kariyer adımlarında önemli bir basamak olmuştur. Her eseri ile kendini biraz daha yenileyen Cansever eserlerinde genellikle çevre insanlarını ve onların içyapısını işlemiştir. Ticaret hayatının bitmesi ile sadece şiirle ilgilenmeye başlamıştır. Şiirleri birçok dergide yayınlanan Cansever'in tüm şiirleri beğenilerek okunmuştur. 1977 yılında TDK şiir ödülüne layık görülmüştür. Yayınlanan şiirleri "Gün Dönüyor Avucumda" isimli eserde toplanmıştır. 1986 yılında Bodrum'a gittiği esnada beyin kanaması geçiren yazar, 28 Mayıs 1986 tarihinde vefat etmiştir.

Edip Cansever Şiirleri ve Eserleri

Edip Cansever'in hayatı boyunca yazdığı birçok şiir ve kitabı vardır. Bu kapsamda ön plana çıkan şiir ve eserleri aşağıda sıralanmıştır.

Çağrılmayan Yakup

Kirli Ağustos: Şiirler

Gelmiş Bulundum

Yerçekimli Karanfil

Ben Ruhi Bey Nasılım

Şiiri Şiirle Ölçmek

Sonrası Kalır: Bütün Şiirleri

Öncesi De Kalır

Edip Cansever'in söylediği sözler de çok meşhurdur. Örneğin "kim ne derse desin ben bu günü yakıyorum. Yeniden doğmak için çıkardığım yangından" sözü edebi değeri çok yüksek bir sözdür.