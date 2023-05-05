Edirne Camileri - En Büyük, En Ünlü, Tarihi Edirne’deki Camiler ve İsimleri

Edirne camileri oldukça önemlidir. Edirne'ye bir geziye gidecekseniz ve camileri ziyaret etmek istiyorsanız Edirne'deki camilerin isimleri nelerdir merak ediyor olabilirsiniz. Edirne'deki camiler hem mimari hem de tarihi açıdan büyük öneme sahiptir. Peki Edirne'deki ünlü camiler hangileridir, Edirne'nin en büyük camileri hangileridir? Edirne en büyük camisi hangisidir sizin için hazırladık!

Edirne'deki Camiler Hangileridir? Edirne'deki Ünlü Camilerin İsimleri Nedir?

Eski Cami; Edirne'nin ilk ve Osmanlılardan günümüze kadar ulaşan en eski camisidir.

Üç Şerefeli Cami; II. Murat tarafından 1438-1447 yılları arasında inşa ettirilmiştir.

Muradiye Camisi; Mevlevihane olarak da bilinir. Çinileriyle dikkat çeken cami 1426 yılında Sultan II. Murat tarafından yaptırılmıştır.

Gazimihal Camisi; 1421 yılında Osmanlı akıncılarından olan Gazi Mihal Bey tarafından yaptırılmıştır. Kapıkule yolunda Tunca Nehri kenarında bulunur.

İpsala Alaca Mustafa Paşa Camisi; tarihi ile ilgili detaylı bilgi ne yazık ki yoktur. Ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı ile ilgili kesin bilgiler bulunmasa da Sultan II. Murat döneminde, 15. yüzyılda yaptırıldığı düşünülmektedir.

Darül Hadis Camisi; 1435 yılında Sultan II. Murat döneminde yaptırılmıştır.

II. Beyazid Camisi ve Külliyesi'; Sultan II.Beyazid tarafından 1484–1488 yılları arasında yaptırılmıştır. Mimarı ise Hayreddin'dir.

Edirne'deki Mimar Sinan'ın Yaptığı Camiler Hangileridir?

Mimar Sinan oldukça önemli bir mimardır. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde önemli eserler inşa etmiştir. Bu eserlerinden en önemlisi ve ustalık eseri olarak tanımlanan eseri de Edirne'de yer almaktadır. Selimiye Camisi 1569-1575 yılları arasında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Mimar Sinan bu inşa sırasında 80 yaşındadır. Bunun yanı sıra Sokullu Mehmet Paşa Cami ve Defterdar Cami'si de Mimar Sinan'ın Edirne'deki önemli eserlerindendir.