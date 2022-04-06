Edirne İlçeleri: Edirne İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Edirne Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan karayolu üzerinde yer alan sınır şehri olarak bilinir. Tunca, Arda ve Meriç ırmaklarının buluştuğu düzlükte yer almaktadır. Yunanistan ve Bulgaristan'ın yakınında olması nedeniyle yılın belirli dönemlerinde yurtdışından ziyaretçi almaktadır. Şimdi de Edirne'nin ilçelerine göz atalım…

EDİRNE NÜFUS

Edirne'nin toplam nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 412.115 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun, 207.863'ü erkek ve 204.252'si kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,44 erkek, %49,56 kadın diyebiliriz.

Yıl Edirne Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 2021 412.115 207.863 204.252 2020 407.763 205.775 201.988 2019 413.903 210.304 203.599 2018 411.528 209.390 202.138 2017 406.855 206.342 200.513 2016 401.701 203.738 197.963 2015 402.537 203.349 199.188 2014 400.280 203.001 197.279 2013 398.582 201.567 197.015 2012 399.708 203.656 196.052 2011 399.316 204.389 194.927 2010 390.428 196.262 194.166 2009 395.463 201.450 194.013 2008 394.644 202.714 191.930 2007 396.462 203.569 192.893

EDİRNE'NİN İLÇELERİ

Edirne ilçeleri şu şekildedir:

Enez Havsa İpsala Keşan Lalapaşa Meriç Süloğlu Uzunköprü

EDİRNE MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Keşan, Uzunköprü ve İpsala'dır. Lalapaşa nüfus bakımından en küçük ilçesidir.

KEŞAN

Trakya'da Çorlu, Tekirdağ, Çerkezköy, Edirne ve Lüleburgaz'dan sonra en büyük 6. yerleşim yer olarak Keşan bilinir. Konum itibariyle Kuzeyinde İpsala ve Uzunköprü, doğusunda Tekirdağ'ın Malkara ilçesi, güneydoğuda Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, güneyinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, güneybatıda Enez ilçeleri ve Ege Denizi'yle çevrilidir.

Keşan'ın merkez nüfusu 63.965 olarak hesaplanmıştır. Yaz aylarında yaz aylarında 700.000-800.000 kişiye ulaşmaktadır. 2 belde ve 45 köyden oluşan ilçenin toplam nüfusu ise 83.399'dur.

UZUNKÖPRÜ

Uzunköprü ilçesinin ismi dünyanın en uzun taş köprüsünden almaktadır. Bu köprü Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Ergene nehri kıyısına kuruludur. Türkiye'yi Balkanlar ve Avrupa'ya bağlayan geçiş yolları üzerinde çok önemli bir konuma sahiptir. Uzunköprü kapladığı alan bakımından Edirne'nin birinci, nüfus bakımından ise ikinci büyük ilçesi de diyebiliriz. Bu ilçede 53 adet köy bulunur.

İPSALA

Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde yer alan İpsala, yüzölçümü 753 km² olan bir ilçedir. Alçak tepelerle engebeleşmiş, dalgalı düzlüklerden oluşan doğal bir yapıya sahiptir. Bu ilçede çeltik ekimi ünlüdür. Ayrıca ilçenin bulunduğu bölge çok eski bir yerleşim bölgesi olarak bilinmektedir. Ülke Çeltik üretiminin yüzde otuz beşi İpsala ovasında yapıldığı bilinmektedir.

EDİRNE İLÇE HARİTASI