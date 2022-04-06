Edirne İlçeleri: Edirne İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Edirne Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan karayolu üzerinde yer alan sınır şehri olarak bilinir. Tunca, Arda ve Meriç ırmaklarının buluştuğu düzlükte yer almaktadır. Yunanistan ve Bulgaristan'ın yakınında olması nedeniyle yılın belirli dönemlerinde yurtdışından ziyaretçi almaktadır. Şimdi de Edirne'nin ilçelerine göz atalım…
Edirne'nin toplam nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 412.115 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun, 207.863'ü erkek ve 204.252'si kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,44 erkek, %49,56 kadın diyebiliriz.
|
Yıl
|
Edirne Nüfusu
|
Erkek Nüfusu
|
Kadın Nüfusu
|
2021
|
412.115
|
207.863
|
204.252
|
2020
|
407.763
|
205.775
|
201.988
|
2019
|
413.903
|
210.304
|
203.599
|
2018
|
411.528
|
209.390
|
202.138
|
2017
|
406.855
|
206.342
|
200.513
|
2016
|
401.701
|
203.738
|
197.963
|
2015
|
402.537
|
203.349
|
199.188
|
2014
|
400.280
|
203.001
|
197.279
|
2013
|
398.582
|
201.567
|
197.015
|
2012
|
399.708
|
203.656
|
196.052
|
2011
|
399.316
|
204.389
|
194.927
|
2010
|
390.428
|
196.262
|
194.166
|
2009
|
395.463
|
201.450
|
194.013
|
2008
|
394.644
|
202.714
|
191.930
|
2007
|
396.462
|
203.569
|
192.893
Edirne ilçeleri şu şekildedir:
Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Keşan, Uzunköprü ve İpsala'dır. Lalapaşa nüfus bakımından en küçük ilçesidir.
Trakya'da Çorlu, Tekirdağ, Çerkezköy, Edirne ve Lüleburgaz'dan sonra en büyük 6. yerleşim yer olarak Keşan bilinir. Konum itibariyle Kuzeyinde İpsala ve Uzunköprü, doğusunda Tekirdağ'ın Malkara ilçesi, güneydoğuda Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, güneyinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, güneybatıda Enez ilçeleri ve Ege Denizi'yle çevrilidir.
Keşan'ın merkez nüfusu 63.965 olarak hesaplanmıştır. Yaz aylarında yaz aylarında 700.000-800.000 kişiye ulaşmaktadır. 2 belde ve 45 köyden oluşan ilçenin toplam nüfusu ise 83.399'dur.
Uzunköprü ilçesinin ismi dünyanın en uzun taş köprüsünden almaktadır. Bu köprü Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Ergene nehri kıyısına kuruludur. Türkiye'yi Balkanlar ve Avrupa'ya bağlayan geçiş yolları üzerinde çok önemli bir konuma sahiptir. Uzunköprü kapladığı alan bakımından Edirne'nin birinci, nüfus bakımından ise ikinci büyük ilçesi de diyebiliriz. Bu ilçede 53 adet köy bulunur.
Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde yer alan İpsala, yüzölçümü 753 km² olan bir ilçedir. Alçak tepelerle engebeleşmiş, dalgalı düzlüklerden oluşan doğal bir yapıya sahiptir. Bu ilçede çeltik ekimi ünlüdür. Ayrıca ilçenin bulunduğu bölge çok eski bir yerleşim bölgesi olarak bilinmektedir. Ülke Çeltik üretiminin yüzde otuz beşi İpsala ovasında yapıldığı bilinmektedir.