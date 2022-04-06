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Giriş Tarihi: 6.4.2022 14:23 Son Güncelleme: 6.4.2022 14:24

Edirne İlçeleri: Edirne İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Edirne İlçeleri: Edirne İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yer alan Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri de Edirne'dir. Tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olarak da bilinmekteydi. Edirne’nin toplam 8 tane ilçesi vardır. Edirne ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Bunlara değinelim…

Edirne Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan karayolu üzerinde yer alan sınır şehri olarak bilinir. Tunca, Arda ve Meriç ırmaklarının buluştuğu düzlükte yer almaktadır. Yunanistan ve Bulgaristan'ın yakınında olması nedeniyle yılın belirli dönemlerinde yurtdışından ziyaretçi almaktadır. Şimdi de Edirne'nin ilçelerine göz atalım…

EDİRNE NÜFUS

Edirne'nin toplam nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 412.115 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun, 207.863'ü erkek ve 204.252'si kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,44 erkek, %49,56 kadın diyebiliriz.

Yıl

Edirne Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2021

412.115

207.863

204.252

2020

407.763

205.775

201.988

2019

413.903

210.304

203.599

2018

411.528

209.390

202.138

2017

406.855

206.342

200.513

2016

401.701

203.738

197.963

2015

402.537

203.349

199.188

2014

400.280

203.001

197.279

2013

398.582

201.567

197.015

2012

399.708

203.656

196.052

2011

399.316

204.389

194.927

2010

390.428

196.262

194.166

2009

395.463

201.450

194.013

2008

394.644

202.714

191.930

2007

396.462

203.569

192.893

EDİRNE'NİN İLÇELERİ

Edirne ilçeleri şu şekildedir:

  1. Enez
  2. Havsa
  3. İpsala
  4. Keşan
  5. Lalapaşa
  6. Meriç
  7. Süloğlu
  8. Uzunköprü

EDİRNE MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Keşan, Uzunköprü ve İpsala'dır. Lalapaşa nüfus bakımından en küçük ilçesidir.

  • KEŞAN

Trakya'da Çorlu, Tekirdağ, Çerkezköy, Edirne ve Lüleburgaz'dan sonra en büyük 6. yerleşim yer olarak Keşan bilinir. Konum itibariyle Kuzeyinde İpsala ve Uzunköprü, doğusunda Tekirdağ'ın Malkara ilçesi, güneydoğuda Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, güneyinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, güneybatıda Enez ilçeleri ve Ege Denizi'yle çevrilidir.

Keşan'ın merkez nüfusu 63.965 olarak hesaplanmıştır. Yaz aylarında yaz aylarında 700.000-800.000 kişiye ulaşmaktadır. 2 belde ve 45 köyden oluşan ilçenin toplam nüfusu ise 83.399'dur.

  • UZUNKÖPRÜ

Uzunköprü ilçesinin ismi dünyanın en uzun taş köprüsünden almaktadır. Bu köprü Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Ergene nehri kıyısına kuruludur. Türkiye'yi Balkanlar ve Avrupa'ya bağlayan geçiş yolları üzerinde çok önemli bir konuma sahiptir. Uzunköprü kapladığı alan bakımından Edirne'nin birinci, nüfus bakımından ise ikinci büyük ilçesi de diyebiliriz. Bu ilçede 53 adet köy bulunur.

  • İPSALA

Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde yer alan İpsala, yüzölçümü 753 km² olan bir ilçedir. Alçak tepelerle engebeleşmiş, dalgalı düzlüklerden oluşan doğal bir yapıya sahiptir. Bu ilçede çeltik ekimi ünlüdür. Ayrıca ilçenin bulunduğu bölge çok eski bir yerleşim bölgesi olarak bilinmektedir. Ülke Çeltik üretiminin yüzde otuz beşi İpsala ovasında yapıldığı bilinmektedir.

EDİRNE İLÇE HARİTASI

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