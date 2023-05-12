Edremit Nerede? Edremit Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

Edremit, Marmara Bölgesi'nde bulunan önemli bir ilçedir. Söz konusu ilçe, ülkemizde hemen herkes tarafından bilinen ve popüler olan bir merkezdir. Edremit nereye bağlı bilgisi ile tatil için de burayı tercih edebilirsiniz. Edremit nerenin ilçesi sorusunun karşılığı da popüler bir şehirdir. Edremit hangi ile bağlı sorusuna gezi rehberlerinden de cevap bulabilirsiniz. Edremit'e nasıl gidilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Edremit Nerede?

Edremit, Balıkesir ilinin güneyinde bulunan bir ilçedir. İlçenin batısında Ege Denizi, Ayvacık ve Ezine ilçeleri, doğusunda Havran, güneyinde Burhaniye, kuzeyinde ise Yenice ve Bayramiç ilçeleri bulunur. Söz konusu ilçe, Edremit Körfezi ile Kaz Dağları arasında yer alır.

Edremit'in Balıkesir şehir merkezine mesafesi 87 km'dir. Söz konusu ilçe İstanbul'a 475, Ankara'ya ise 630 km mesafededir. Kaz Dağları, ilçedeki en yüksek bölümdür. Edremit, doğal güzelliklerinin yanı sıra verimli toprakları ile de bilinir. Alüvyonlarla kaplı Edremit Ovası, bölgenin en verimli tarım arazileridir.

Edremit'e Nasıl Gidilir?

Edremit'e kara ve havayolunu tercih ederek kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Özel aracınızla Edremit'e gelecekseniz yaklaşık 5-6 saatlik kara yolculuğu ile ilçeye ulaşabilirsiniz. Dilerseniz Yenikapı'dan kalkan feribotlara binerek de Bandırmaya, buradan da Balıkesir'e geçip sonrasında Edremit istikametine devam edebilirsiniz.

Edremit'e havayolu ile ulaşmak da çok kolaydır. Balıkesir Koca Seyit Havaalanı Edremit'e sadece 7 km mesafededir. Havaalanında uçaktan indikten yaklaşık 10 dakika sonra Edremit'e ulaşabilirsiniz. Havaalanından ilçe merkezine ulaşmak için taksi ya da servis araçlarından istifade edebilirsiniz.