EDTA Nedir? Tarımda EDTA Ne İşe Yarar, Nerelerde Kullanılır?

EDTA kavramı teoriden çıkarak, biyoloji ve kimyanın birleşmesi sonucunda bazı alanlarda uygulanabilirlik kazanır. Tarımda EDTA ne işe yarar yaklaşımı, uygulanabilir alanlardan sadece birini vurgular. EDTA ne işe yarar başlığı ile geriye kalan alanların neler olduğu paylaşılacaktır. EDTA kullanım alanları karmaşık biraz da anlaşılması zor gelebilecek şeyleri kapsar. Çinko EDTA nedir ve ne için kullanılır ise bu dezavantajı avantaja çevirmemize yarayacak bir başlıktır.

EDTA Nedir?

EDTA'nın ne olduğunu anlamak için her bir harfin neyi ifade ettiğini açıklamak gerekir. Etilendiamin Tetraasetik Asit Edta'nın aslında ne olduğudur. Bu kavramın tam olarak neyi ifade ettiği açıklansa da anlaşılmaması olasıdır. Çünkü biyoloji ve kimya alanları etrafında ne olduğunu yorumlamak gerekir. Kendisini kimyasal olarak tanımlayabiliriz. Teori kısımdan biraz uzaklaşarak kendisinin tuza benzediğini de söyleyebiliriz. Aynı şekilde yine tuz gibi suda çözünebilir özelliği de vardır.

EDTA Kullanım Alanları Nelerdir?

EDTA bir kimyasal olsa da kullanım yeri daha çok biyoloji alanıdır. EDTA'nın kullanım alanı çok teorik ve bilimsel kalmaktadır. Çünkü kendisi metal iyonlar için kullanılır. Bu iyonları tutmanın yolu EDTA'nın kullanılmasına bağlıdır.

EDTA kimyasalının kullanıldığı diğer bir alanlar ise biyokimya ve moleküler biyolojidir.

EDTA Ne İşe Yarar?

EDTA'nın işe yaradığı alanlar birinden bağımsızdır. Çünkü EDTA'nın tek bir işlevi yoktur. Kullanım alaları geniş olduğu gibi ne işe yaradığı da fazladır. Bundan hareketle EDTA'nın işe yaradığı alanları şu şekildedir:

Kozmetik alanında EDTA'yı görebiliriz.

Makinelerin temizliğinde EDTA'yı görebiliriz.

Atık yıkama alanında EDTA'yı görebiliriz.

Kömür santralleri alanında EDTA'yı görebiliriz.

Tarımda EDTA Ne İşe Yarar?

EDTA'yı görebileceğimiz alanlardan biri de tarım alanıdır. Tarım alanında sıkça kullanılan bir kimyasaldır. Sıkça kullanılmasının nedeni ise bitkilerde bıraktığı etkidir. EDTA'nın bitkilerde bıraktığı etki birden fazladır. Bu etkiler şu şekildedir:

EDTA bitkilerin direncini arttırır.

Bitkilerin direncini arttırdığı gibi bitkilerin tohumlarını da olumlu etkiler.

Aynı şekilde EDTA bitkilerin gelişimini olumlu yönde etkileyerek onların daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Son olarak EDTA bitkilerin meyve verme sürecini de olumlu etkilemektedir.

Çinko Edta Nedir?

Çinko EDTA, tarım alanında kullanılır. Daha öncede belirtildiği üzere bitkilerin bazı niteliklerine olumlu katkıda bulunur. Örneğin bitkilerin daha dirençli olması için çinko EDTA kullanılır. Bitkiler EDTA kullanımı ile dirençli olunca, doğrudan meyve verimi ve ömrü gibi konular da olumlu etkilenmektedir.