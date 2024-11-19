EEE Hangi Bölüm? EEE Hangi Bölümün Kısaltması, Mezunları Ne İş Yapar?

Yazı dilinde pratik kullanımlar sunan kısaltmalar, bazı kelime ve kavramların hızlı bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Özellikle mesleki alanda kişiler kazandıkları unvanları kısaltarak birçok yazılı ortamda kolaylıkla kullanır. Kısaltmaların bir diğer kullanım alanı ise resmi kurum ve idarelerin adında sıklıkla karşımıza çıkan kısaltılmış ifadelerdir. Bu sebeplerden dolayı karşımıza sıklıkla çıkan bir diğer kısaltma da EEE'dir. EEE hangi bölüm, hangi bölümün kısaltması, mezunları ne iş yapar yanıt aranan sorular arasındadır.

EEE Hangi Bölüm?

Sıklıkla karşımıza çıkan kısaltmalardan biri olan EEE ifadesi mühendislik bölümüne ait bir kısaltmadır.

EEE Hangi Bölümün Kısaltması, Mezunları Ne İş Yapar?

EEE kısaltması İngilizce bir kısaltmadır. Electrical and Electronic Engineering kısaltması olan EEE, elektrik ve elektronik mühendisliğinin bir kısaltmasıdır.

Elektrik ve elektronik mühendisliğinin amacı elektrik enerjisinin üretilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve dönüştürülmesi aşamalarında görev alabilecek, denetleyebilecek kişilerin istihdam edilmesini sağlamaktır.

EEE bölümü mezunları telekomünikasyon, endüstri elektroniği, bilgisayar üretimi gibi birçok çeşitli proje ve denetleme alanında çalışabilir.