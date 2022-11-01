Efemera Nedir? Efemera Örnekleri Neler, Efemerist Kime Denir ve Ne Anlama Gelir?

Efemera nedir diye soranlar için bu sözcüğün anlamı, "günlük ve bir günden fazla dayanmayan"dır. Etkisi uzun süreli olmayan ve kısa ömürlü yayınlar olan efemera örnekleri nasıldır? Biriktirilen ve koleksiyon haline getirilen geçmiş tarihli günlük belgeler ile yakından ilgilenen efemerist ne demek diye soran pek çok kişi vardır. Aslında eski belgelere ilgi duyan ve toplayan, ancak buna ne isim verildiğini bilmeyenler efemerist kime denir sorusunu sorabilir. İşte efemera ile ilgili detaylar…

Efemera Nedir?

Yunanca bir kelime olan efemeranın anlamı, kısa süreli, geçici, günlük ve uzun süreli olmayandır. Bu kavram, genellikle kağıt gibi belgeleri toplamak, biriktirmek ve onları bir koleksiyon haline getirmekle alakalıdır. Etkisi ve önemi kısa süren bu kağıt parçalarını toplayanlara ise efemerist adı verilir. Bu kişiler, farklı türdeki birçok basılı yayını bir araya getirir ve sergiler. Efemera koleksiyonerleri, genel olarak aşağıdaki belgeler ile ilgilenir.

Karneler

Diplomalar

Başarı belgeleri

Piyango biletleri

Tren biletleri

Konser biletleri

Şans oyunu kuponları

Kartpostallar

Gazete küpürleri

Kartvizitler

Kataloglar

Dergiler

Broşürler

Makbuzlar

Faturalar

Senetler

Sözleşmeler

Pasaportlar

Posterler

Düğün ve nişan davetiyeleri

Bu bakımdan efemera bir tür koleksiyonerliktir. Geçmişte yaşanan bir olayı belgelemek açısından da önemlidir. Genel kapsamlı olabileceği gibi belirli bir konuda (tematik) olabilir. Efemera, aslında sadece bireysel koleksiyonerlikten ibaret değildir. Günümüzde birçok kütüphane ve medya işletmesinin, içinde eski tarihli basılı yayınları barındıran arşivleri vardır.

Efemera Koleksiyonu Nasıl Oluşturulur?

Efemeristlerin, bu tip bir koleksiyon yapmaları için öncelikle sahip oldukları belgeleri bir araya getirmeleri gerekir. Düzenli olarak gazete, dergi, katalog, broşür alınabilir, tarihlerine göre düzenlenip biriktirilebilir. Eski tren biletlerinden, pasaportlardan, vizelerden, piyango biletlerinden, çeşitli kuponlardan kurtulmak yerine dosyalanabilirler. Aynı şekilde, posterler ve oyun kartları da saklanabilir. Geçmiş tarihli sözleşmeler, senetler, faturalar, makbuzlar bir dosya ile tarih sırasına göre toplanabilir. Burada önemli olan nokta, devamlılık ve bir araya getirebilmektir. Efemerist olmak isteyen, ancak elinde yeterince belgeye sahip olmayanlar için birçok ikinci el ürün satışı yapan web sitesi bulunur. Kişi, söz konusu sitelerden ilgi alanına uygun ürünleri bulabilir ve koleksiyonuna ekleyebilir.