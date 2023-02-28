Efüzyon Nedir? Tıpta, Fizikte ve Kimyada Efüzyon Ne Demek, Anlamı Nedir?

Genellikle bazı hastalıkların bir sonucu olarak görülen efüzyon nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Meraklarınızı gidermek adına bu konu hakkında araştırmamızı yaptık. Bulduğumuz sonuçlarda plevral efüzyon nedir, nasıl tedavi edilir bu soruların cevabı da mevcut. Aynı zamanda fizik ve kimyada efüzyon ne demek diye de araştırma yaptık. İçeriğimizin devamında efüzyon nedir sorusuyla beraber diğer tüm soruların cevaplarına başlıklar halinde ulaşabilirsiniz.

Efüzyon Nedir?

Efüzyon, tıp literatüründe kelime anlamı olarak şu şekildedir:

- Bir dokuya veya vücut boşluğuna eksudat veya transudat niteliğinde sıvı sızması

- Damarlardan dokulara sıvı sızması veya bir boşluğa kaçması

- Sıvı birikimi

Efüzyon veya effüzyon, plevra, periton, perikard gibi vücut kaviteleri içinde sıvı birikimi şeklindeki bir ödemdir. Normalde vücut kaviteleri içerisinde bulunan sıvı miktarı 50 mililitrenin altındadır. Bunun üzerindeki miktarlarda sıvı birikimi efüzyon olarak adlandırılır.

Fizik ve Kimyada ise efüzyonun kelime anlamı "dışa yayılma"dır. Gaz basınç altındayken, kabın bir bölmesinden diğer bölmesine küçük bir delikten geçtiği zaman yayıldığı bir işlemdir. Gazların efüzyon hızı, gazların mol kütlelerinin karekökü ile ters orantılı bir şekilde olmaktadır.

Efüzyon hızının orantılı olduğu şey, kaptaki gazın basıncıdır. Gaz içinde olduğu kaptan çıkarken basıncı düştüğü için efüzyon hızı azalır. Örneğin bir otomobil lastiğindeki küçük bir delik, basıncı yüksek olan bölgeden basıncı düşük olan bölgeye doğru efüzyona sebep olur. Bir süre sonra gazın efüzyonu yavaşlar ve her iki taraftaki basınç eşit oluna dek gaz geçiş işlemi devam eder.

Bir gaz molekülünün bir başka gaz içinde yayılması veya bir delikten dışarıya efüzyonu için geçen zaman, mol kütlesinin karekökü ile doğru orantılıdır. Mol kütlelerindeki farktan yararlanarak gazların efüzyon yoluyla birbirinden ayrılması sağlanır.

Plevral Efüzyon Nedir?

Plevral efüzyon, hastanın plevral boşluğunda yani plevral zarları arasında sıvı birikimi sonucunda oluşan ciddi bir sorundur. Plevra (akciğer zarı), akciğer ve göğüs boşluğunu örten 2 adet zardan oluşmaktadır.

Akciğer dış yüzünü ve göğüs duvarı iç yüzünü saran bu zarlar arasında kalan boşlukta su birikmesine plevral efüzyon denir. Günlük plevral sıvı üretimi herkeste vardır. Fakat bu sıvı edildiğinden dolayı genellikle birikme olmaz. Normal koşullarda, bu iki zar arasında çok az sıvı bulunmaktadır. Akciğer veya akciğer dışı hastalıklar sebebiyle, bazen sıvının salgılanmasının artması, geri emiliminin azalmasına bağlı olarak zarlar arasında ki sıvı miktarı artabilmektedir. Böyle durumlarda plevral efüzyon (plörezi) denilen tablo oluşur.

Plevra zarının geçirgenliğinin artması, pulmoner kapiller, negatif intraplevral, onkotik basınç azalması, lenfatik akımın tıkanması dâhil çok çeşitli durumlara neden olabilmektedir.

Plevral efüzyonların önemli bir kısmı lokal bir patolojiden çok sistemik hastalıkların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle plevral efüzyon birçok hastalığın habercisi olabilmektedir.

Plevral efüzyon en sık nedenleri; kalp yetmezliği hastalığı, siroz hastalığı, akciğer embolisi, pnömoni hastalığı, tüberküloz hastalığı, virüs enfeksiyonları, akciğer veya akciğer zarının kanseridir.

Ülkemizde ki en sık sebeplerden birincisi tüberküloz hastalığıdır. Diğer sebeplerden bazıları ise kanserler, kalp yetmezliği ve enfeksiyonlar olarak sıralanmaktadır.

Plevral Efüzyon Nasıl Tedavi Edilir?

Plevral efüzyonun tedavisi, efüzyona sebep olan hastalığa göre değişir.

İyi huylu plevral efüzyonlar çoğunlukla vücudun genelini etkileyen çeşitli hastalıklara bağlı olarak ortaya çıktığından, tedavisi esas hastalığı tedavi etmektir. Kalp yetmezliğinde idrar söktürücü ilaç kullanımı, plevral efüzyonun azalmasını sağlayabilir. Eğer biriken su, nefes darlığına yol açacak kadar fazla ise çeşitli yöntemler ile bu suyu boşaltmak mümkündür. Zatürre nedeniyle biriken su, zatürrenin antibiyotik ile tedavi edilmesi sonrasında giderek azalır ve tamamen iyileşir.

Bazen buradaki su iltihap kapar ve irin bağlar. Bu durumda bu iltihabı boşaltmak, antibiyotik başlamak ve burayı tüp aracılığıyla antibiyotikli sıvılarla yıkamak gerekebilir.

Herhangi bir kanserin akciğer zarına yayılması sonucu ortaya çıka plevral efüzyonların tedavisinde suyu boşaltmak ve yapıştırma tedavisi ile (plörodez) tekrar su birikmesini önlemek hedeflenir.

Daha sağlıklı bilgiler için uzman bir hekime danışmanızı tavsiye ederiz.