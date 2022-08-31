Ege beşik gibi sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında ilk olarak saat 12.56'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin 15 dakika sonrasında Kuşadası'nın 18.34 kilometre açığında 13.10 sıralarında 7.03 kilometre derinlikte gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki ikinci deprem Aydın ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi. Vatandaşları panikleten ve saat 12.56'da meydana gelen depremle birlikte Kuşadası'nda 59 dakikada farklı aralık ve büyüklüklerde 19 deprem kaydedildi. 1.9 ile 5.1 aralıklarında meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti. Dün saat 17.02'de ise yine Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında da 41 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 5.41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102.87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.