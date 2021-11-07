Ege Bölgesi Fiziki Haritası - Dağ, Ova, Göl, Akarsuları Gösteren Ege Bölgesi Fiziki Haritası

Akarsu, dağ, tepe, ova, göl gibi yeryüzü oluşumlarını gösteren haritalara fiziki haritalar denir. Fiziki haritalar dünya üzerindeki birçok alandaki yeryüzü oluşumlarını gösterebilirler. Bu yazımızda, ülkemiz Türkiye'nin bölgelerinden biri olan Ege Bölgesi fiziki haritasıyla ilgili bilgileri sizler için derledik. İşte Ege bölgesi coğrafi haritası ile ilgili bilgiler…

Ege Bölgesi Fiziki Haritası

Ege Bölgesi fiziki haritasında dağlar, ovalar, tepeler diğer fiziki haritalarda olduğu gibi renklendirme yöntemiyle belirtilmiştir. Fiziki haritalarda renklendirme yöntemi, bir yeryüzü oluşumunun deniz seviyesinden yüksekliğine göre açıktan koyuya olacak biçimde tonlanmasıdır. Derinlik mavinin tonlarıyla, yükseklik ise yeşilden koyu kahverengi ya da turuncuya olacak şekilde belirtilmektedir. Deniz seviyesinden en yüksek bölüm yeşil ile gösterilirken çok yüksek bir dağ koyu turuncu ya da koyu kahverengi ile belirtilir. Bu renk tonlarının hangi yüksekliği belirttiği genellikle siyasi haritanın bir köşesinde belirtilir.

Ege Bölgesi Türkiye'nin yüzde 12'lik bölümünü kapsayan bir bölgedir. Ülkemizin batısında yer alan bu bölge ismini Ege Denizi'nden almıştır. Ege denizi kıyısında yer alan ve konum olarak Ege denizi kıyısındaki şehirlere yakın olan iller Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Bölgede toplam 8 tane şehrimiz bulunmaktadır.

Ege Bölgesi coğrafi özellikler bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Bu bölgede sıra dağlar ve bunları birbirinden ayıran vadiler bulunmaktadır.

Ege Bölgesi Dağları

Ege Bölgesi'nde birçok dağ bulunmaktadır. Denize paralel uzanan bu dağlar, bölgenin kıyısının girintili çıkıntılı bir yapıda olmasına neden olmuştur. Bu dağların yapısına oluşum süreçlerinden dolayı kırıklı dağlar da denmektedir. Oldukça fazla sayıdaki Ege Bölgesi dağlarının listesi şu şekildedir:

Ahır Dağı

Akdağ

Aydın Dağı

Bozdağlar

Dilek Dağı

Domaniç Dağı

Eğrigöz Dağı

Emir Dağı

Madra Dağları

Madran Dağı

Murat Dağı

Menteşe Dağı

Nif Dağı

Kazdağları

Kumalar Dağı

Türkmen Dağı

Spil Dağı

Şaphane Dağı

Yunt Dağları

Ege Bölgesi Ovaları

Ege Bölgesi'ndeki ovalar, toprağın çökmesiyle meydana gelen çukurlaşma sonucu oluşmuşlardır. Bu, graben olarak da adlandırılmaktadır. Ege Bölgesi ovaları, geçmiş jeolojik zamanlarda meydana gelen depremler sonucu bazı bölgelerin çökerek bazı bölgelerin de yükselmesi sonucu oluşmuşlardır. Ayrıca bu bölge, çok fazla eğime sahip olmadığı için mendereslerin en çok bulunduğu bölgedir. Ege Bölgesinde bulunan ovalar ise;

Balıkesir Ovası,

Bakırçay Ovası,

Büyük Menderes ve

Gediz Ovası'dır.

Ege Bölgesi Akarsuları

Ege Bölgesi akarsular bakımından zengindir ve akarsuların eğimleri azdır. Ege Bölgesi'nde yer alan akarsular ise şunlardır;

Bakırçay,

Büyük Menderes,

Küçük Menderes,

Nilüfer Çayı,

Orhaneli Çayı,

Gediz, Meriç,

Sakarya ve

Susurluk nehirleridir.

Ege Bölgesi Gölleri

Ege Bölgesi'nin doğal gölleri Bafa ve Marmara'dır. Bölgeye yapılan barajlar sonucu yapay göller de oluşmuştur. Bunlar ise;

Demirköprü,

Kemer ve

Adıgüzel baraj gölleridir.

Ege Bölgesi'nde bulunan ovalar, akarsu ve göllerin derinlikleri ve yükseklikleri Ege Bölgesi Fiziki Haritası incelendiğinde detaylarıyla görülebilir.