Ege Bölgesi’nde Yetişen Tarım Ürünleri - Ege Bölgesi’nde Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?

Tarım, insanlığın geçiminde büyük bir zinciri oluşturmaktadır. Günümüzde dünyanın her yerinde önemini koruyan tarım, Türkiye'de geçmişten günümüze kadar önemini korumuştur. Anadolu'nun özel ve matematik konumu, çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesini sağlar. Ülkemizin pek çok yeri bu durumda iken Ege bölgesinde yetişen tarım ürünleri çeşitlilik göstermektedir. Bu bağlamda ise Ege Bölgesi'nde yetişen sebzeler ve meyveler nelerdir, bölgede yetişen tarım ürünleri bağlamında değerlendirilmektedir.

Ege Bölgesinde Yetişen Tarım Ürünleri

Tarım ya da bir diğer ismi ile ziraat; yeryüzünde canlıların ihtiyacı için bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, aynı zamanda bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, yetiştirilen bu ürünlerin uygun şartlarda korunması, işlenip değerlendirilerek pazarlanmasını ele alan önemli bir bilim dalıdır. Tarım için açıklama olarak diğer bir ifade: İnsan ya da hayvan besini olabilecek ve günümüzde ya da gelecekte ekonomik değeri olan her türlü bitkisel veya hayvansal ürünlerin bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve koruma faaliyetlerinin tamamıdır. Dursun sularda ya da özel arazilerde yapılan balıkçılık faaliyetlerinin tümüne de tarım denilmektedir. Tarımla ilgili bu tanım ve açıklamayı Türkiye için değerlendirdiğimizde tarım faaliyetleri ve ürün çeşitleri açısından ele almak yerinde olacaktır.

Anadolu toprakları geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, ev sahipliği yaptığı bu medeniyetleri de bereketli toprakları ile birden fazla ürün çeşidi vererek beslemiş ve geliştirmiştir. Günümüzde de bereketini ve bu çeşitlilik avantajını hala koruyan Anadolu topraklarının her bölgesinde, iklim çeşitliliğinden kaynaklanan ürün farklılıkları görülmektedir. Ürün çeşidi açısından zengin olan bölgelerimizden biri de Ege Bölgesi'dir. Kıyılarında ve iç bölgelerinde farklı iklim özellikleri gösteren Ege Bölgesi'nde iklim dokusuna göre değişen ürünler de farklılık göstermektedir.

Ege Bölgesinde Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?

Ege Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden sadece biridir. Ege Bölgesi, ismini kıyısında olduğu Ege Denizi'nden almaktadır. Bölge, Ege ve İç Batı Anadolu olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Ege Bölgesi'nin kuzeyinde Marmara, doğusunda İç Anadolu, güneyinde Akdeniz Bölgesi batıda da Ege Denizi ile çevrilidir. Bölge olarak Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahipliği ile de tanınmaktadır. Bu özelliklerinin yanında toprak yapısına baktığımızda ekili ve dikili topraklar, bölge yüz ölçümünün yaklaşık 1/3'ünü oluşturmaktadır. Bu ekili dikili arazilerde meyve ve sebze tarımı yapılarak ülkenin tarım ihtiyaçlarını karşılayan en önemli bölgeler arasında yer almaktadır.

Bölgenin tarım yapısındaki en büyük özelliklerin başında toprak ve iklim özelliklerinin farklılık göstermesi de bölgede yapılan tarımı etkilemektedir. Özellikle ürün çeşitliliğinin artmasında rolü büyük olmuş ve farklı meyve ve sebzelerin yetişmesine katkı sunmuştur. Özellikle ise bazı ürünlerin üretiminde Türkiye'de birinci olarak gelmektedir. Hem birinci olduğu hem de en çok üretilen meyve ve sebzelere baktığımızda bölgede yetiştirilen ürünlerin başında: incir, zeytin, tütün, haşhaş, pamuk, üzüm ve anason gelmektedir. Ege Bölgesi, Türkiye'deki incir ve zeytin üretiminin % 70'ten fazlasını, tütünün yarısından fazlasını ve de üzüm üretiminin yarıya yakınını sağlayarak ülkenin diğer bölgelerinin yanında yurt dışına da ticaret imkânı sağlamaktadır.