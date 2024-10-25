Ege Üniversitesi Bölümleri - Ege Üniversitesi 2 ve 4 Yıllık Bölümler

Üniversite, birçok fakülte ve yüksekokula ev sahipliği yaparak, öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatları sunar. Ege Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen öğrenciler, hem iki yıllık ön lisans programları hem de dört yıllık lisans programları arasından kendilerine uygun olanı seçebilirler.Ege Üniversitesi Bölümleri bu yüzden birçok kişinin ilgisini çekmektedir. İşte Ege Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümler hakkında detaylar...

Ege Üniversitesi Bölümleri

Ege Üniversitesi'ndeki 2 yıllık bölümleri inceleyecek olursak eğer:

• Ameliyathane Hizmetleri

• Anestezi

• Bahçe Tarımı

• Basım ve Yayım Teknolojileri

• Bilgisayar Programcılığı

• Bitki Koruma

• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

• Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

• Çocuk Gelişimi

• Deniz Ulaştırma ve İşletme

• Diyaliz

• Eczane Hizmetleri

• Eczane Hizmetleri

• Elektrik

• Elektrikli Cihaz Teknolojisi

• Elektronik Haberleşme Teknolojisi

• Elektronik Teknolojisi

• Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

• Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

• Eser Koruma

• Gıda Teknolojisi

• Giyim Üretim Teknolojisi

• Grafik Tasarımı

• İç Mekan Tasarımı

• İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

• İlk ve Acil Yardım

• İşletme Yönetimi

• Kimya Teknolojisi

• Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

• Laborant ve Veteriner Sağlık

• Makine

• Makine Resim ve Konstrüksiyonu

• Mantarcılık

• Mekatronik (Erkek)

• Mekatronik (Kız)

• Metalurji

• Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

• Moda Tasarımı

• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

• Optisyenlik

• Organik Tarım

• Otomotiv Teknolojisi

• Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

• Polimer Teknolojisi

• Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

• Seracılık

• Seramik ve Cam Tasarımı

• Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü

• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

• Su Altı Teknolojisi

• Süt ve Besi Hayvancılığı

• Süt ve Ürünleri Teknolojisi

• Tarım Makineleri

• Tekstil Teknolojisi

• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

• Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

• Tohumculuk Teknolojisi

• Turizm Animasyonu

• Turizm ve Otel İşletmeciliği

• Uçak Teknolojisi

Ege Üniversitesi 2 ve 4 Yıllık Bölümler

Ege Üniversitesi'ndeki 4 yıllık bölümleri inceleyecek olursak eğer:

• Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)

• Almanca Mütercim ve Tercümanlık

• Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)

• Astronomi ve Uzay Bilimleri

• Bahçe Bitkileri

• Beslenme ve Diyetetik

• Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

• Bitki Koruma

• Biyokimya

• Biyokimya (KKTC Uyruklu)

• Biyoloji

• Biyomühendislik (İngilizce)

• Coğrafya

• Çocuk Gelişimi

• Deri Mühendisliği (İngilizce)

• Diş Hekimliği

• Ebelik

• Eczacılık

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği

• Felsefe

• Fen Bilgisi Öğretmenliği

• Fizik

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

• Gazetecilik

• Gıda Mühendisliği (İngilizce)

• Görsel İletişim Tasarımı

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım

• Hemşirelik

• İktisat

• İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

• İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

• İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

• İslami İlimler

• İstatistik

• İşletme

• Kimya

• Kimya Mühendisliği (İngilizce)

• Klasik Arkeoloji

• Makine Mühendisliği (İngilizce)

• Matematik

• Moda Tasarımı

• Odyoloji

• Okul Öncesi Öğretmenliği

• Özel Eğitim Öğretmenliği

• Peyzaj Mimarlığı

• Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

• Psikoloji

• Radyo, Televizyon ve Sinema

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

• Reklamcılık

• Sanat Tarihi

• Sınıf Öğretmenliği

• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

• Sosyoloji

• Su Ürünleri Mühendisliği

• Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)

• Süt Teknolojisi

• Tarım Ekonomisi

• Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

• Tarımsal Yapılar ve Sulama

• Tarih

• Tarla Bitkileri

• Tekstil Mühendisliği (İngilizce)

• Tıp

• Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

• Turizm İşletmeciliği

• Turizm Rehberliği

• Türk Dili ve Edebiyatı

• Türkçe Öğretmenliği

• Uluslararası İlişkiler

• Uluslararası İlişkiler (İÖ)

• Zootekni

• Zootekni (KKTC Uyruklu)