Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Egemenlik Eş Anlamlısı Nedir? Egemenlik Kelimesinin Eş Anlamlısı
Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:51 Son Güncelleme: 24.12.2021 16:51

Egemenlik Eş Anlamlısı Nedir? Egemenlik Kelimesinin Eş Anlamlısı

Egemenlik Eş Anlamlısı Nedir? Egemenlik Kelimesinin Eş Anlamlısı

Egemenlik kelimesi Eski Yunanca kökenli bir kelimedir. Bir halkın ve ülkenin tüzelkişiliği olan devletin tüm yetkilerini ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük yaşamımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen egemenlik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimize Eski Yunancadan geçmiş olan egemenlik kelimesinin bilinen iki eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır. Egemenlik kelimesinin eş anlamlılarının kökenleri nedir? Detayları örneklerle pekiştirdiğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Egemenlik Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Bağımsızlık ( Türkçe bir kelimedir)
  • Hakimiyet ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de egemenlik kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Egemenlik Kelimesinin Anlamı

Bahsi geçen halkın ve ülkenin tüzelkişiliği olan devletin yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin sadece kendilerine ait olma durumu.

Egemenlik Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Türk halkı hiçbir zaman egemenliklerinden vazgeçmemiştir, bunu tarihe de bakınca net bir şekilde görebiliriz.
  • Bayrak sıradan bir kumaş parçası veya öylesine bir sembol değil o milletin egemenlik sembolüdür.

Egemenlik Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Kurtuluş Savaşı'nda tüm Türk halkı bağımsızlığı için canını siper etmiş, bu uğurda nice evlatlar feda etmiştir.
  • Eğer ki bir halk ne kadar çalışkan, ne kadar vatanseverse o ülke de o kadar bağımsız bir ülkedir.
  • Osmanlı Devleti yüzyıllarca üç kıtada hakimiyet sürmüş bir devlettir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Egemenlik Eş Anlamlısı Nedir? Egemenlik Kelimesinin Eş Anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA