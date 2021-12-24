Egemenlik Eş Anlamlısı Nedir? Egemenlik Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Eski Yunancadan geçmiş olan egemenlik kelimesinin bilinen iki eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır. Egemenlik kelimesinin eş anlamlılarının kökenleri nedir? Detayları örneklerle pekiştirdiğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Egemenlik Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Bağımsızlık ( Türkçe bir kelimedir)

Hakimiyet ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de egemenlik kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Egemenlik Kelimesinin Anlamı

Bahsi geçen halkın ve ülkenin tüzelkişiliği olan devletin yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin sadece kendilerine ait olma durumu.

Egemenlik Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Türk halkı hiçbir zaman egemenliklerinden vazgeçmemiştir, bunu tarihe de bakınca net bir şekilde görebiliriz.

Bayrak sıradan bir kumaş parçası veya öylesine bir sembol değil o milletin egemenlik sembolüdür.

Egemenlik Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı