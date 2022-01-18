Eğik Çizginin Kullanıldığı Yerler: Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır?

Noktalama işaretlerinin kullanımlarını incelediğimizde, eğik çizgi diğer noktalama işaretlerine göre daha az kullanılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi eğik çizginin kullanım alanları oldukça dardır. Ayrıca eğik çizginin cümle içerisinde yazım kurallarına uygun şekilde kullanılması gereklidir. Bu nedenle noktalama işaretlerini kullanırken yazım hatası yapmamaya dikkat edilmelidir.

Eğik Çizgi Nedir?

Eğik çizginin anlamı öncelikle Türkçede kullanılan bir noktalama işaretidir. Eğik çizgi ' / ' ile gösterilir. Noktalama işaretleri ise cümleyi daha okunaklı hale getirmek için kullanılan işaretlerdir. Bu açıdan baktığımızda eğik çizgi, bir çizgiye eğim verilerek oluşturulmuş yatay bir noktalama işaretidir.

Eğik çizgini görevleri; bölme ve kesirleri ifade etmek, tarih gösterirken noktaların yerine kullanılması gibidir. Eğik çizginin diğer adı da İngilizceden dilimize geçmiş olan slaş sözcüğüdür.

Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır?

Eğik çizginin ne anlam ifade ettiğinden yukarıda bahsetmiştik. Burada ise eğik çizginin kullanıldığı yerler neler bundan bahsedeceğiz. Türkçede noktalama çok sık kullanılmaktadır. Çünkü noktalama işaretleri, cümleleri uygun tonlama ve vurgu ile anlatmayı sağlamaktadır. Bu bağlamda eğik çizgi gibi işaretlerin kullanımı oldukça önemlidir. Fakat eğik çizgi diğer noktalama işaretlerine kıyasla daha az kullanılmaktadır. Bunun nedeni kullanım alanın dar olmasından kaynaklanmaktadır.

Eğik çizginin en çok kullanılan görevi, dizeler yan yana yazıldığında aralarına konması ve adres vb. durumlarda araya konulmasıdır. Bu bilgilere bakarak eğik çizginin kullanımı ve bu kullanımlarla ilgili cümleler aşağıdaki gibidir:

Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur: Memleket isterim /Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun; /Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur: Laleli Sokak, 5/10 Kavaklıdere/ANKARA

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 17/01/1991

Bir sözcüğün anlamının hangi bağlamda kullanıldığını netleştirmek için kullanılır: Edebiyatta/Şiirde Sembol kullanımı Öykü! Anlatı bütünlüğü

Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır: -a /-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden vb.

Genel ağ adreslerinde kullanılır: http://tdk.gov.tr

Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır: g/sn (gram/saniye)

Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 54/2=27

İngilizce-Türkçe veya başka dillerden Türkçeye çeviri yapıldığında kullanılır: Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters

Eğik Çizgi Nasıl Yapılır?

Türkçede kullanılan noktalama işaretlerinden biri olan eğik çizginin kullanım alanlarından yukarıda bahsetmiştik. Bu kullanımlarda eğik çizgi ''/'' şeklinde kullanılmaktaydı. Eğik çizginin nasıl yazıldığına baktığımızda, öncelikle düz bir çizgiyi sağa doğru yatırdığımızda eğik çizgiyi elde edebiliyoruz. Bunun yanında tam tersini yapıp sola doğru yatırdığımızda ise ters eğik çizgi oluşmaktadır.

Ters eğik çizgi, bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır. Bu nedenle eğik çizginin sağa doğru yatık olduğunu bilmek önemlidir. Bunun yanında dijital ortamlarda eğik çizgi yapabilmek için kesin bir yöntem yoktur. Çünkü klavyelerde farklı konumlandırılmış olabilir. Fakat genellikle klavyede, yedi sayısının üzerinde sembolü bulunur. Eğik çizgiyi oluşturmak için ise shift tuşu ile yedi tuşuna aynı anda basmanız gerekmektedir.

TDK Noktalama İşaretleri Kuralları Ve Örnek Cümleler: Noktalama İşaretleri Nerelerde Kullanılır?