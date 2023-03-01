Eğik Düzlem Nedir? Eğik Düzlem Neye Bağlıdır ve Nerelerde Kullanılır?

Eğik düzlem nedir sorusunun günlük hayatta bildiğimiz adıyla rampa olduğunu öğreniriz. Eğik düzlem formülü ile kuvvetin yükün ağırlığından ne kadar az olduğunu hesaplanır. Eğik düzlem neye bağlıdır dediğimizde eğik düzlemin uzunluğu ile ters, yüksekliği ile yüksekliği ile doğru orantılı olduğunu görürüz. Eğik düzlem nerelerde kullanılır sorusuna yanıt olarak belli bir yüksekliğe çıkarılacak yüklerin kuvvetten kazanç sağlamayacak yerlerde kullanıldığını söyleyebiliriz. Sürtünmeli ve sürtünmesiz eğik düzlem hız formülü iki şekilde farklı hesaplanır.

Eğik Düzlem Nedir?

Eğik düzlem, bir basit makinedir. İnsan gücüyle hayatımızı kolaylaştıran düzeneklere basit makine denir. Basit makine; kuvvetten kazanç, yoldan kazanç veya kuvvetin yönünü değiştirmek için kullanılır. Eğik düzlem kuvvetten kazanç sağlamak için yapılır. Basit makineler hiçbir zaman işten ve enerjiden kazanç sağlamaz, iş kolaylığı vardır.

Bir ucu bulunduğu yerden yüksekte bulunan, tahta, beton, demir gibi farklı maddelerden yapılan ağır yükleri yükseğe çıkartmak için kullanılan basit makinelere eğik düzlem denir. Eğik düzlemler, kendisini oluşturan yüzeylerin iki ucu arasında belli bir yükseklik farkı oluşturularak elde edilir. Eğik düzlem, ağır yükleri daha az bir kuvvet uygulayarak belli bir yüksekliğe çıkarmak için kullanılan rampalardır. Eğik düzlemde her zaman kuvvetten kazanç vardır. Bir basit makinede kuvvetten kazanç var ise aynı oranda da yoldan kayıp oluşur. Bu nedenle kuvvet kazancını arttırmak yani, daha az bir kuvvetle iş yapmak için eğik düzlem boyunu uzatmak gerekir. Eğik düzlemin boyu ne kadar uzun olursa kuvvet kazancı o kadar fazla olur.

Eğik Düzlem Neye Bağlıdır?

Eğik düzlem, iki düzlemin kesişme açısı nedeniyle oluşur. Bu açı, eğik düzlemin eğikliğini ve yüzeyin diğer özelliklerini belirler. Eğik düzlemin eğimi, iki düzlem arasındaki açının şekline ve yüzeyin yönüne bağlıdır. Eğim açısı ne kadar büyükse, eğik düzlem o kadar dik olur. Eğik düzlemin uzunluğuna (rampa boyuna) ve eğik düzlemin yerden yüksekliğine bağlıdır. Rampa boyu iki düzlemin kesişme açısına bağlıdır. Açı küçüldükçe rampa boyu uzar. Böylelikle, kuvvet kazancı artar.

Eğik düzlemde yükü yukarıya çıkarmak için kullanılan kuvvetin büyüklüğünü hesaplamak için eğik düzlem formülü kullanır. Eğik düzlem formülünde sürtünmeler önemsiz ise kuvvetin (F) rampa boyu (l) ile çarpımı yükün (P) yükseklik (h) ile çarpımına eşitlenir. Formül şu şekildedir;

Kuvvet x Rampa boyu = Yük x Yükseklik

F . l = P . h

Eğik Düzlem Nerelerde Kullanılır?

Eğik düzlem, matematik, fizik, mühendislik ve diğer birçok alanda kullanılır. Özellikle fizikte, eğik düzlemde, kullanılan kuvvetin analizinde kullanılan bir basit makinedir. Fizikte: eğik düzlem, kuvvet kazancı hesaplamak ve iş kolaylığı sağlamak acıyla kullanılır. Mühendislikte: eğik düzlem, inşaat ve mühendislikte, özellikle de rampalar, yollar ve köprüler gibi eğim yüzeylerinin tasarımında kullanılır. Matematikte: eğik düzlem, analitik geometride yüzeylerin incelemesinde ve 3 boyutlu geometrik kürenin hacminin hesaplanmasında kullanılır. Grafik tasarımında: eğik düzlem 2 boyutlu yüzeyleri üç boyutlu gibi gerçekçi göstermek için kullanır. Mimarlıkta: Eğik düzlem, mimari tasarımda, özellikle de havalandırmalı çatılar ve pencerelerin tasarımında kullanılır.

Eğik düzleme, rampalı yollar, vidalar, yük rampaları, çocuk kaydırakları, kayak rampası, eğimli yol, eğimli çatı, eğimli pist, eğimli duvar, kaydırak, basamaklar, balta ağzı, bıçak ağzı, Arşimet vidası, rüzgâr türbini kanadı, yüksek dağlara çıkmak için yapılmış yollar ve kamyonlardan yük indirmek için kullanılan takozlar örnek verilebilir.