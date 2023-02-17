Eğik Zıt Anlamlısı Nedir? Eğik Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Eğik kelimesi genellikle cisimler üzerindeki duruş şeklini ifade etmek için kullanılmaktadır. Ancak bazen insanların duruşu için de kullanılabilmektedir. "Duruşu yatay bir düzlem ya da çizgiyle açı oluşturacak biçimde olan" anlamına gelen eğik kelimesinin zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar…

EĞİK KELİMESİNİN ANLAMI

Eğik kelimesi TDK' ya göre; eğilmiş olan, dik veya düz olmayan, bükülmüş, yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, yalman, mail, şev, dik veya paralel olmayan doğru anlamlarına gelmektedir.

EĞİK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Her kelimenin olduğu gibi eğik kelimesinin de zıt anlamlısı merak edilmektedir. Eğik kelimesi herhangi bir cismin eğrileşme halini anlatmak için kullanılmaktadır. Bunun tersini ifade etmek için dik ya da dikik kelimesi kullanılmaktadır. Dik kelimesi eğik kelimesinin tam tersi ve zıt anlamlısıdır.

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